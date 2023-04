Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou

Mnohým sa funkcia pápeža spája so šírením viery, nádeje, mieru a mravných hodnôt. Nič z toho však nezdobilo pápeža Jána XII., ktorý znesvätil túto funkciu tak, ako nikto pred ním či po ňom. Na trón zasadol ako historicky najmladší líder katolíckej cirkvi a nadobudnutú moc zneužíval škandalóznym spôsobom.

V článku sa dozviete: ako sa dostal k funkcii pápeža;

prečo sa obdobie jeho pôsobenia vo funkcii nazýva aj pornokracia;

ako sa pápež správal;

čo spôsobilo jeho smrť.

O jeho dospievaní veľa nevieme

Kým o jeho búrlivom živote historici vedia viac než dosť, o jeho dospievaní veľa informácií nemáme. Ako uvádza AV Club, o jeho narodení existujú dve teórie. Je isté, že sa narodil ako syn Alberika II., ktorý bol vtedajším svetským vládcom pápežských štátov. Mladého Octaviana mal buď so svojou manželkou, alebo jednou z mileniek. Mladík sa narodil do bohatej a vplyvnej rodiny, pričom jeho otec Alberik mal veľké mocenské ambície.

Počas života zabezpečil, aby sa Octavianus stal následníkom pápeža. Podľa History of Yesterday tesne pred svojou smrťou nechal popredných politikov a právnikov prisahať, že po smrti pápeža Agapeta II. vymenujú za nového pápeža jeho syna. Bohužiaľ (pre kresťanský svet), Agapet zomrel už o necelých dvanásť mesiacov, v roku 955 a na jeho miesto nastúpil iba 18-ročný Octavianus, ktorý prijal meno Ján XII., píše Britannica.

Začína obdobie pápežského temna

Vymenovanie nevybúreného tínedžera bez väčšieho záujmu o duchovné hodnoty malo za následok obdobie, ktoré mnohé zdroje charakterizujú ako takzvanú pornokraciu. Ako uvádza portál Dotyk, pápež Ján XII. bol málo vzdelaný zbohatlícky syn, ktorý s ťažkosťami vôbec čítal. Pápežský stolec pre mladíka neznamenal vôbec nič a svoj životný štýl nehodlal zmeniť. Práve naopak, nadobudnutá moc a množstvo peňazí spôsobilo, že Lateránsky palác premenil doslova na nočný klub.

Mladý pápež mal početné množstvo mileniek, na posvätných miestach sa oddával nevere, hazardu, no tiež aj incestu a znásilneniam. V historických prameňoch sa objavujú správy, podľa ktorých mal za účelom orgií uniesť niekoľko pútničiek. Podľa portálu Spektral mal pápež dokonca udržiavať sexuálny pomer so svojou matkou, a tiež aj s jednou z mileniek svojho otca. Z Baziliky svätého Petra vzal niekoľko cenností, ktoré rozdával milenkám a rovnako bezhlavo utrácal cirkevné peniaze.

Za biskupa vymenoval 10-ročného chlapca

Ak by niekto tvrdil, že sa pápež Ján XII. nevenoval cirkevným záležitostiam, klamal by. Bohužiaľ, aj v tomto prípade však maximálne hanebným spôsobom. Nových biskupov mal vymenovávať aj v stajniach, no jednoznačne najbizarnejším je počin, v rámci ktorého za biskupa vymenoval len 10-ročného chlapca. Ján prznil cirkev spôsobom, akým nikto pred ním či po ňom.

Okrem toho, že počas hazardných hier vyzýval pohanských bohov k tomu, aby mu dopomohli k výhre, chytal mladý pápež Caligulove paranoidné maniere. Bez väčších dôvodov nemal problém mučiť či vraždiť. Jedného z kardinálov mal nechať oslepiť, iných mučil a ďalšieho nechal vykastrovať, na následky čoho zomrel. Z Ríma sa stalo temné miesto, do ktorého sa báli vstupovať počestné ženy a poddaný ľud sa doslova modlil, aby Boh zasiahol a pápeža potrestal za jeho činy smrťou.