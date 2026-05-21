Fico zľahčuje situáciu v Prešove: Tešíte sa z toho, že stavbár hodil do miešačky o jednu lopatu cementu menej ako mal

Foto: YouTube - Úrad vlády SR (reprofoto)/TASR - Veronika Mihaliková

Roland Brožkovič
TASR
Premiér zdôraznil, že výstavba nemocnice v Prešove pokračuje a má reálne kontúry.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) stojí za ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Minister má jeho plnú podporu. Skritizoval médiá i opozíciu, že sa tešia zo vzniknutých problémov pri výstavbe, a vyzval, aby ministra, naopak, podporili. Predseda vlády to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Nejaký stĺp postavili zle stavbári, alebo 20 z nejakých stoviek stĺpov. A treba tú chybu opraviť, a vy za to podporujete krik opozície, že Kaliňák má odísť. Prečo má, preboha, Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?“ adresoval premiér novinárom. „Vy sa tešíte z toho, že nejaký stavbár hodil do miešačky o možno jednu lopatu cementu menej, ako mal. Čo s tým má Robert Kaliňák?“ pýta sa premiér.

Zdôraznil, že výstavba nemocnice v Prešove pokračuje a má reálne kontúry. Poukázal na to, že vláda pracuje aj na výstavbe a rekonštrukcii iných zdravotníckych zariadení. Podľa svojich slov sa tým zaoberá. Nevylúčil, že budúci týždeň navštívi Prešov, aby si s Kaliňákom prešiel situáciu okolo nemocnice.

„Prosím, podporte nás“

„Len prosím, podporte nás pri výstavbe nemocníc. A nie, že idete a robíte všetko pre to, aby ste nám hádzali pri takomto humanitárnom čine, ako je výstavba nemocníc, polená pod kolená,“ dodal Fico.

Opozícia kritizuje Kaliňáka v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Bude iniciovať jeho odvolanie v Národnej rade SR. Minister podľa opozičných politikov musí niesť zodpovednosť za to, že sa výstavba predraží a predĺži. Kaliňák označil kritiku za účelovú. Reči o neefektívnosti verejných prostriedkov či predražení stavby sú podľa neho zavádzajúce.

Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Šéf rezortu Kaliňák v apríli oznámil pozastavenie prác z dôvodu kontroly kvality ich vyhotovenia na nosných prvkoch stavby. Následne informoval, že budú musieť odstrániť niektoré stĺpy.

Obstarávateľ v tejto súvislosti odstúpil od zmluvy s doterajším zhotoviteľom a uzavrel zmluvu so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi na 259 miliónov eur. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico presviedča ľudí, že na Slovensku nie je až tak zle: Kupujeme vraj autá, drahé…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac