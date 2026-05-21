Fico zľahčuje situáciu v Prešove: Tešíte sa z toho, že stavbár hodil do miešačky o jednu lopatu cementu menej ako mal

Premiér Robert Fico (Smer-SD) stojí za ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Minister má jeho plnú podporu. Skritizoval médiá i opozíciu, že sa tešia zo vzniknutých problémov pri výstavbe, a vyzval, aby ministra, naopak, podporili. Predseda vlády to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Nejaký stĺp postavili zle stavbári, alebo 20 z nejakých stoviek stĺpov. A treba tú chybu opraviť, a vy za to podporujete krik opozície, že Kaliňák má odísť. Prečo má, preboha, Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?“ adresoval premiér novinárom. „Vy sa tešíte z toho, že nejaký stavbár hodil do miešačky o možno jednu lopatu cementu menej, ako mal. Čo s tým má Robert Kaliňák?“ pýta sa premiér.
Zdôraznil, že výstavba nemocnice v Prešove pokračuje a má reálne kontúry. Poukázal na to, že vláda pracuje aj na výstavbe a rekonštrukcii iných zdravotníckych zariadení. Podľa svojich slov sa tým zaoberá. Nevylúčil, že budúci týždeň navštívi Prešov, aby si s Kaliňákom prešiel situáciu okolo nemocnice.
„Prosím, podporte nás“
„Len prosím, podporte nás pri výstavbe nemocníc. A nie, že idete a robíte všetko pre to, aby ste nám hádzali pri takomto humanitárnom čine, ako je výstavba nemocníc, polená pod kolená,“ dodal Fico.
Opozícia kritizuje Kaliňáka v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Bude iniciovať jeho odvolanie v Národnej rade SR. Minister podľa opozičných politikov musí niesť zodpovednosť za to, že sa výstavba predraží a predĺži. Kaliňák označil kritiku za účelovú. Reči o neefektívnosti verejných prostriedkov či predražení stavby sú podľa neho zavádzajúce.
Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Šéf rezortu Kaliňák v apríli oznámil pozastavenie prác z dôvodu kontroly kvality ich vyhotovenia na nosných prvkoch stavby. Následne informoval, že budú musieť odstrániť niektoré stĺpy.
Obstarávateľ v tejto súvislosti odstúpil od zmluvy s doterajším zhotoviteľom a uzavrel zmluvu so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi na 259 miliónov eur. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž.
