Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho

Predstavte si, že kupujete nový byt alebo dom. Chcete mať istotu, že je všetko v poriadku a nekupujete takpovediac mačku vo vreci. Vtedy nastupuje na scénu Ing. Lukáš Lysek, certifikovaný inšpektor, ktorý vykonáva kontroly nehnuteľností v rôznych kútoch Česka. Prezradil nám, s akými najzvláštnejšími problémami sa doteraz stretol a či odhalí aj nedostatky, ktoré sa ľudia snažia zakryť.
Ako sa človek stane kontrolórom nehnuteľností? Prečo ste sa rozhodli práve pre toto povolanie?
Architektúra a stavebníctvo ma bavili už od detstva a k práci v odbore som si prvýkrát pričuchol v tínedžerských rokoch, keď som začínal doslova od lopaty na stavbe. Vysoká škola stavebná bola pre mňa preto jasnou voľbou. Počas štúdia som začal pracovať ako projektant, takže som si prešiel aj teoretickou a kancelárskou časťou odboru.
Postupne ma však prestalo napĺňať dlhé sedenie pri počítači a chcel som robiť niečo praktickejšie, byť viac v teréne. Kontrole nehnuteľností som sa začal venovať od roku 2017 a postupne som zistil, že práve tu sa najlepšie prepája teória s realitou. Zároveň ide o oblasť, kde môžete ľuďom reálne pomáhať, čo ma veľmi napĺňa.
V roku 2018 som pred komisiou tvorenou súdnymi znalcami zložil písomnú aj ústnu odbornú skúšku a obhájil svoj výstup z inšpekcie a stal som sa samostatným certifikovaným inšpektorom. Potom som sa inšpekciám začal venovať naplno a založil firmu Nemokontrol.
Ako to vlastne funguje? Volajú si vás ľudia vždy, keď chcú nehnuteľnosť predať alebo kúpiť? Na čom všetkom sa podieľate?
Najčastejšie si ma pozývajú klienti pred kúpou nehnuteľnosti. Chcú vedieť, v akom je skutočne stave, aké chyby ju zaťažujú a aké náklady môžu očakávať v budúcnosti. Mojou úlohou je objektívne zhodnotiť technický stav a preložiť ho klientovi-laikovi do zrozumiteľnej reči.
Často ide o dom alebo byt za niekoľko, niekedy aj desiatok miliónov korún, pričom rozhodnutie musí padnúť počas jednej či dvoch obhliadok, čo je samo osebe veľké riziko. Nikto nechce kupovať „mačku vo vreci“.
V posledných rokoch rastie aj dopyt zo strany predávajúcich, ktorí chcú splniť svoju zákonnú povinnosť informovať o technickom stave nehnuteľnosti a znížiť riziko budúcich sporov pre prípadné skryté problémy. Čoraz viac sa venujem aj technickým auditom väčších budov a celkov, ktoré vyžadujú okrem posúdenia aj dlhodobý plán údržby a opráv.
V praxi riešim aj technicky náročné objekty, ako sú nemocnice, obchodné centrá, výrobné haly, hotely, školy alebo väzenské objekty. Tieto zákazky sú mi profesijne najbližšie, pretože vyžadujú systematický prístup a prácu v širších súvislostiach.
Čo všetko si všímate? Kontrolujete len interiér alebo aj exteriér nehnuteľnosti?
Inšpekcia je vždy komplexná, jej rozsah sa však líši podľa účelu. Kontrolujem interiér aj exteriér nehnuteľnosti, strechu, fasádu, suterén, technické zariadenia budovy, tepelné úniky, zdravotnú bezchybnosť aj ďalšie súvisiace oblasti. Nepozerám sa len na to, čo je vidieť, ale najmä na to, čo môže spôsobiť problém v budúcnosti – teda aj na riziko skrytých problémov.
Pri inšpekciách využívam overenú metodiku založenú na systematickom vyhľadávaní chýb a rizikových faktorov vo všetkých kľúčových technických odboroch. Vďaka tomu je hodnotenie komplexné, štruktúrované a pre klienta zrozumiteľné.
S akými pochybeniami sa stretávate najčastejšie? V akých situáciách sa stáva, že do nehnuteľnosti ešte len vkročíte, no rozbliká sa vám v hlave červená kontrolka?
