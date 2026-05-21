Nevie spracovať pripomienky od Zdeny Studenkovej: Herečka z Dunaja prehovorila o hereckých kolegoch

V slovenskej televíznej tvorbe sa čoraz častejšie objavujú nové tváre, ktoré dokážu zaujať divákov nielen svojím hereckým prejavom, ale aj prirodzenosťou a energiou, ktorú prinášajú na obrazovku. Jednou z nich je aj Tamara Hrnčiarová, ktorá sa v poslednom období dostáva do povedomia širšieho publika vďaka svojej úlohe v Dunaji, k vašim službám.
Jej postava Doroty patrí medzi tie, ktoré si divák zapamätá už po prvých scénach — je prostoreká, bez klasickej spoločenskej výchovy, no zároveň v sebe nesie prirodzenú bystrosť a talent, ktorý ju odlišuje od ostatných. Práve táto kombinácia robí z Doroty zaujímavú a dynamickú postavu, ktorá do deja prináša sviežosť, nepredvídateľnosť a autentickosť. Ako priznala v Teleráne jej predstaviteľka Tamara Hrnčiarová, aj ona je takmer taká istá.
Ako sa jej robí s ostatnými hercami?
Zdá sa, že jej sadla ako uliata. Reč je o postave Doroty, s ktorou má toho veľa spoločného. “Ja som tiež taká bezprostredná, aká je Dorota. Tiež mám rada spontánnosť a tiež si myslím, že som taká priama a idem si za tými svojimi snami,” povedala herečka, ktorá sa veľmi potešila tomu, keď sa dozvedela, koho ide hrať. Dorota sa dostane do konfliktu s Antonom Holubcom, ktorého hrá Filip Tůma a zamotá sa do toho tiež obchodník s vínom, ktorého zase stvárňuje Noël Czuczor.
“Oni sú skvelí ľudia a úžasní hereckí kolegovia. Filip je šoumen. Je s ním veľká sranda. Vždy, keď s ním točím, tak to bude zaručená dávka smiechu. A presne, keď sme točili aj nepríjemné scény, tak tam bol v pozadí vždy humor a veľmi príjemné prostredie,” dodala Tamara a pridala sa tak ďalším hercom zo seriálu, ktorí potvrdili, aká je s hercom zábava.
Aj s Noëlom je rada na pľaci. “Noel je zase úplný opak. Z Noëla vyžaruje taký pokoj a istota, ale tiež sme sa veľmi veľa nasmiali a veľakrát sme mali problém natočiť nejaké scény, lebo nám bolo spolu smiešne,” ozrejmila Tamara Hrnčiarová, ktorá si pochvaľuje tiež hereckú legendu Zdenu Studenkovú.
