Nový slovenský film od mladých tvorcov ukazuje vzťah dospievajúceho chlapca s mamou v hladovej doline: Má hodnotenie až 76 %

Na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch si minulý týždeň odkrútila svoju európsku premiéru dráma situovaná do slovenských končín, kde žijú ľudia so slabými ekonomickými možnosťami, a stretla sa s mimoriadne kladným diváckym prijatím.

Snímka Hore je nebo, v doline som ja (Promise, I’ll Be Fine) pochádza z dielne mladej slovenskej režisérky Kataríny Gramatovej, ktorá s ňou debutovala v hlavnej súťaži na filmovom festivale v Tokiu, no bola uvedená aj na ďalších, napríklad v Pekingu či v Šanghaji.

Zasadená do prostredia, ktoré ani poniektorí Slováci poriadne nepoznajú

Hlavným hrdinom je 15-ročný Enrique, ktorý vyrastá so starou mamou v zabudnutej slovenskej dedine Utekáč. Jeho matka Martina pracuje ďaleko v meste a domov prichádza len zriedka a nevinné letné dni, ktoré trávi jazdou na babetách, sa začnú meniť, keď si uvedomí, že jeho mama nie je tou osobou, za ktorú ju mal, približuje distribučná spoločnosť Filmtopia.

Enriqueho stvárnil Michal Záchenský a jeho mamu Martinu herečka Eva Mores, ktorú môžete poznať z televíznych obrazoviek napríklad vďaka účinkovaniu v seriáloch Nemocnica alebo Sľub. Vo filme môžete zahliadnuť aj Janu Oľhovú.

Snímku postavili na skutočných chlapcoch z Utekáča

Intímna coming-of-age dráma je inšpirovaná skutočnými udalosťami zo slovenských hladových dolín. Vo filme účinkujú neherci objavení priamo v lokalite natáčania. Producent filmu Igor Engler nám priblížil, že môže byť pre divákov zaujímavá aj tým, že za ňou stoja mladí tvorcovia, ktorí sa na sociálnu drámu pozreli svojím novým a originálnym pohľadom. Keď na nej spoločne s režisérkou začali pracovať, mali len 24 rokov, dva roky na to dostali finančnú podporu na produkciu.

„Jej pohľad na takýto príbeh je niečo, čo si podľa mňa ľudia zamilujú a bude sa im to páčiť,“ opísal Engler a priznal, že snímka vznikla prakticky náhodou.

„Katka v Utekáči pracovala na dokumente o sklárňach, ktoré tú dedinu kedysi živili, a tým, že skrachovali, ľudia museli začať chodiť za prácou niekam inam. Všimla si tam miestnych chlapcov, ich príbehy a práve na nich sme postavili film.“ Obec Utekáč sa nachádza v okrese Poltár, má okolo 800 obyvateľov a ak nepochádzate z okolia, pravdepodobne ste o nej nikdy nepočuli.

Diváci sa podľa Englera dokážu vo filme stotožniť so vzťahom medzi matkou a synom, ktorý ukazuje, že práve rodinné spojenia dokážu byť niekedy veľmi komplikované. „Ale myslím si, že dokáže byť zaujímavý aj v tom, že približuje život v týchto oblastiach ľuďom, ktorí ich nepoznajú, a tak v niečom prepojí Slovensko.“

Dostáva vysoké hodnotenia

Len pred niekoľkými dňami si snímku mohli pozrieť návštevníci prestížneho filmového festivalu v Karlových Varoch. Engler zhodnotil, že odozvy na film boli veľmi pozitívne a veľa divákov priznalo, že bol jedným z najlepších, aké tu mali možnosť vidieť. „Zaujalo ich to, že v ňom vystupujú neherci, aj že odráža realitu v hladových dolinách. Veľmi sa im páčilo, že chlapci, ktorých videli vo filme, boli zároveň s nami prítomní na pódiu a takýto nový zážitok si užívali.“

Šťastlivci, ktorí zatiaľ mali možnosť snímku vidieť, jej udeľujú vysoké hodnotenia. Na ČSFD jej svieti skvelých 76 % a na portáli IMDb rating 7,9/10. „Gramatová vo svojom celovečernom debute ponúka vcelku civilný pohľad do ospalej dedinky Utekáč. Slušne natočená prvotina!“ zhodnotil jeden zo spokojných divákov.

Engler ocenil aj podporu, ktorú film dostal od Audiovizuálneho fondu už počas svojej realizácie, ale taktiež pri postprodukcii či samotnom uvádzaní na festivaloch. „Som prekvapený z toho, že ako sa to dá, keď ti niekto verí. Ale ani vo sne som si nemyslel, že sa náš film dostane do Karlových Varov. Čakajú ho ďalšie festivaly a slovenskú premiéru bude mať na Cinematiku v Piešťanoch – potom by mal ísť aj do kín,“ dodal producent snímky Hore je nebo, v doline som ja, Igor Engler.

Ak vás zaujala, poznačte si do kalendára 25. september, kedy prichádza do slovenskej distribúcie.