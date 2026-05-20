Slováci už môžu nakupovať v novom reťazci. Sľubuje lacný tovar aj bez akcií, dnes otvára prvú predajňu

Prvé správy o príchode dánskeho reťazca Normal sme vám priniesli ešte začiatkom februára. Ako vstupnú lokalitu si spoločnosť vybrala bratislavské nákupné centrum Eurovea, kde počas dnešného dňa prebieha slávnostné otvorenie.
Dánsky obchodník Normal je zameraný na drogériový a spotrebný tovar každodennej potreby. V ponuke má značkový sortiment, ktorý sa tu zvykne nachádzať aj v baleniach, ktoré pre daný trh nemusia byť úplne bežné či štandardné.
Bez akcií
Ako zástupcovia reťazca deklarujú, ich cieľom je priniesť pre ľudí zážitok z každého nákupu a vďaka tomu, že ich tovar je konštantne predávaný v nízkych cenách, nepotrebujú žiadne špeciálne promoakcie a zľavy. Navyše, sortiment sa priebežne obmieňa a dopĺňa.
Expanzia na slovenský trh prichádza po tom, ako spoločnosť expandovala zo Škandinávie do ďalších európskych krajín ako Francúzsko, Španielsko či Portugalsko. Slovensko je celkovo 12. štátom, v ktorom Normal bude bojovať o zákazníkov. Prvá pobočka v nákupnom centre Eurovea sa oficiálne otvorila v stredu 20. mája a reťazec si pre návštevníkov pripravil viacero špeciálnych akcií.
Na mieste je koleso šťastia so zaujímavými výhrami, prvých zákazníkov potešili darčekové poukážky. Okrem toho si spoločnosť pripravila interaktívne súťaže či darčekové tašky.
„Našou ambíciou je vytvoriť miesto, kam sa budú ľudia radi vracať, nielen kvôli skvelým cenám známych značiek, ale aj kvôli samotnému zážitku z objavovania. Každá návšteva môže byť trochu iná a priniesť niečo nové,“ uviedol na margo otvorenia CEO spoločnosti Normal Jakob Frølich Maarbjerg.
Lov na poklady
Slovákom by mal byť dobre známy aj štýl predajne, ktorý Normal razí. Konceptuálne sa podobá švédskemu gigantu Ikea či dánskemu kolegovi Flying Tiger – obchod je navrhnutý ako jednosmerná trasa. V praxi to znamená, že si ho takpovediac musíte prejsť celý, čo zvyšuje mieru takzvaných impulzívnych nákupov. Kompetentní zároveň deklarujú, že nákup v sieti Normal by mal byť zážitkovým lovom na poklady.
Ako sme sa presvedčili v prvej slovenskej predajni aj my, navrhnutá je práve takýmto štýlom. Ponúka primárne drogériu, beauty produkty, doplnky či rôzne sladkosti a pochúťky. Tie sú rozmiestnené naprieč celou predajňou a nie vždy platí, že sú rozložené logicky po sekciách. Obchod má svoju koncepciu, no skutočne ponúka zákazníkom možnosť hľadať jednotlivé produkty na rôznych miestach.
Čo sa týka cien, tie pri niektorých produktoch začínajú okolo úrovne jedného eura. V nízkych cenách sme našli aj kozmetiku a známe sladkosti. Išlo o mix nových, neokukaných značiek s tými, ktoré slovenský spotrebiteľ dobre pozná.
Expanzia bude pokračovať
Ako sme vás koncom apríla exkluzívne informovali, spoločnosť Normal plánuje na Slovensku ďalšiu expanziu. Ako nám zástupcovia reťazca prezradili, zamerať sa chcú na silné retailové lokality vo väčších mestách.
„Pri výbere lokalít pre predajne sú kľúčovými kritériami dostupnosť a viditeľnosť. Spoločnosť sa zameriava najmä na priestory vo väčších mestách a ich okolí – v nákupných centrách aj na frekventovaných uliciach –, teda všade tam, kde je vysoká návštevnosť a dobrá expozícia,“ uviedli zástupcovia reťazca s tým, že preferovaná plocha predajne je približne 400 – 500 metrov štvorcových.
Kým niektoré nové reťazce vzali Slovensko útokom a pod Tatrami zaznamenali dynamickú expanziu, Normal bude pravdepodobne raziť opatrnejšiu stratégiu. Prvá pobočka na nábreží Dunaja by mala ukázať, akým spôsobom sa bude cesta dánskeho reťazca vyvíjať.
„Celkový prístup spoločnosti je postupný – otvárať predajne jednu po druhej. Do budúcna chce NORMAL rozširovať svoju sieť na základe skúseností z prvej predajne na Slovensku a zároveň podľa dostupnosti vhodných priestorov. Tempo expanzie tak závisí najmä od príležitostí na trhu,“ dodáva reťazec vo vyjadrení pre náš portál.
