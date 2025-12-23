Poriadne sa pri nich zabavíte. Vybrali sme najlepšie komédie roku 2025, s prvým miestom nebudete súhlasiť

Tento rok opäť priniesol množstvo kvalitných filmov a seriálov. V kinách aj na streamovacích službách sme mohli vidieť veľa zaujímavých nových titulov. Vybrať si ten správny, na ktorý máte práve chuť, však nie je vôbec jednoduché. Ak túžite po nenáročnej oddychovke, pri ktorej sa dokonca možno aj zasmejete, pripravili sme pre vás výber 10 najlepších z komediálneho žánru.
Pri zostavovaní rebríčka sme vychádzali z osobných dojmov, ale vzali sme do úvahy aj recenzie slovenských a českých divákov.
#10 The Wrong Paris
ČSFD: 52 %
Začíname komédiou z dielne Netflixu, ktorej názov, ktorý môžeme voľne preložiť ako „Nesprávny Paríž“, napovedá hlavnú myšlienku. Ústredná hrdinka menom Dawn sa prihlási do televíznej zoznamovacej šou, ktorá sľubuje rande snov v romantickom Paríži. Lenže keď Dawn vystúpi z lietadla, zistí, že sa nenachádza v Paríži, ale v americkom Texase. Namiesto Eiffelovej veže ju tak čakajú kovboji, rodeo a country hudba.
Dawn sa rozhodne z tejto katastrofy okamžite vycúvať, preto plánuje nechať sa zo šou vylúčiť čo najskôr. Všetko sa však skomplikuje, keď sa na scéne objaví charizmatický miestny kovboj, ktorý jej predstavy o ideálnom rande prevráti celkom naruby.
Viacerí diváci priznávajú, že film síce neprináša nič prelomové, no je romantickou jednohubkou, ktorá sa hodí na pohodový večer. No našli sa aj kritické hlasy divákov, ktorí snímke neprišli na chuť a bez váhania ju označili za „odpad“.
#9 Minecraft vo filme/A Minecraft Movie
ČSFD: 54 %
Jedným z najvýraznejších filmov tohto roka, ktorému je priradený prívlastok komediálneho žánru, je nepochybne Minecraft vo filme. Mnohí z nás na tejto ikonickej hre vyrastali, čo bolo iste jeho najväčším lákadlom v kinách, kde sa v čase svojej premiéry stal hitom.
V hlavých úlohách hviezdi dvojica, o ktorej by ste ani nepovedali, že ju potrebujete vidieť pohromade, no opak je pravdou. Sú ňou herci Jason Momoa a Jack Black. No našli sa aj ľudia, ktorým toto obsadenie prekážalo. Takže sa potvrdilo staré dobré: koľko ľudí, toľko chutí.
Snímka je zasadená do Minecraft sveta – štvorica priateľov je vtiahnutá portálom a ocitá sa v bizarnej zázračnej ríši. Aby sa dostali domov, musia najprv pochopiť, ako funguje život v tomto prostredí.
Niektorí diváci kritizovali, že film je príliš prvoplánový a obviňovali tvorcov z toho, že si na ňom nedali poriadne záležať. No podľa druhej skupiny mohol byť aj oveľa horší, tak sa na ňom snažia vyzdvihovať skôr pozitívne stránky.
#8 Happy Gilmore 2
