Fico vysmial 15-minútovú pauzu na obed: Neprejde to, opatrenia schvália po zasadnutí tripartity

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Premiér tlačovú konferenciu avizoval ako informáciu o dobrých správach pre Slovensko.

Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady (NR) SR, ktoré sa začína budúci utorok (26. 5.). Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov zatiaľ nedokázal špecifikovať.

„Fakt je ten, že vláda SR chce predložiť do Národnej rady SR návrh zákona alebo zákonov, ktoré upravia celý rad prorastových opatrení a opatrení na podporu podnikania bez vplyvu na štátny rozpočet a, samozrejme, bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí,“ povedal Fico.

Minister Tomáš zvolá tripartitu

Predseda vlády potvrdil, že sociálnym partnerom poslal Úrad vlády SR pracovný návrh opatrení, aby si ich preštudovali a v utorok by o nich mohla rokovať tripartita. V stredu (27. 5.) by sa potom opatreniami na výjazdovom zasadnutí mohla zaoberať vláda. „Ak ich obsahovo schválime, môžeme dať úlohu legislatívcom: ‚Spracujte to do návrhu zákona alebo zákonov‘ a podávame to do Národnej rady,“ dodal premiér.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Erik Tomáš ešte tripartitu nezvolal, ako zaslal v stanovisku, urobí to „až keď budú v podobe legislatívnych návrhov, ale určite pred zasadnutím vlády, na ktorom budú schvaľované.“

Premiér kritizoval aj informácie, ktoré sa objavili v médiách o prorastových opatreniach. Povedal, že do dokumentu sa mohlo dostať hocičo, no záleží na tom, čo bude schválené. Opatrenie o 15-minútovej obednej pauze označil za hlúposť.

Ďalší balík opatrení, ktorý už bude mať vplyv na verejné financie, by mala vláda podľa Fica predložiť súbežne s návrhom štátneho rozpočtu pravdepodobne na konci septembra. Ani v tomto prípade by opatrenia nemali mať vplyv na sociálny štandard obyvateľov. Peniaze na podporu ekonomiky chce Fico hľadať v iných oblastiach.

Premiér tlačovú konferenciu avizoval ako informáciu o dobrých správach pre Slovensko. Medzi tieto správy zaradil aktuálnu informáciu o nezamestnanosti, ktorá napriek ochladeniu ekonomiky v apríli klesla, ale aj o raste stavebnej produkcie za marec o necelých 30 %, ktorú v prvej polovici mája potvrdil Štatistický úrad SR. Treťou dobrou správou pre Slovensko sú podľa premiéra údaje o cenách energií pre domácnosti, ktoré po dotáciách od štátu patria k najnižším v EÚ.

Zvolajú Bezpečnostnú radu

Bezpečnostná rada bude pravdepodobne zvolaná v krátkom čase. Premiér Robert Fico tak reagoval na výzvy zvolať bezpečnostnú radu v súvislosti s minulotýždňovými útokmi ruských dronov na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny. Zdôraznil, že v stredu (20. 5.) zasadnutie bezpečnostnej rady nebolo, ale len bezpečnostná porada na úrovni ministerstiev obrany a vnútra.

Fico považuje za vážnu vec, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO. „A tie drony sú zväčša ukrajinské, to je celý problém. Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou? A že to nebude len nejaká náhoda. Trafí sa nejaký cieľ, niečo sa udeje,“ podotkol Fico. Doplnil, že takejto situácii sa dá vyhnúť len dialógom, ktorý sa však podľa neho nevedie.

Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Drony mali byť zachytené v ukrajinskom vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc.

SR v reakcii na útok z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavrela všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.

Fico presviedča ľudí, že na Slovensku nie je až tak zle: Kupujeme vraj autá, drahé…

