Unikát pár minút od Slovenska. Nákupný raj patrí medzi najlepšie v Európe, veľké zľavy lákajú aj ľudí z Ázie

Foto: Instagram (Designer Outlet Parndorf)

Jakub Baláž
Populárne outletové centrum hlási rekordný rok, na dennej báze doň prúdia aj mnohí slovenskí zákazníci.

Rakúsky Designer Outlet v Parndorfe patrí medzi najpopulárnejšie strediská tohto typu v Európe. Jeho ponuku pozná aj množstvo Slovákov, ktorí vďaka jeho polohe patria medzi najvernejších zákazníkov. Outletové centrum teraz priblížilo vlaňajšie výsledky a prieskum, ktorý ho zaradil k absolútnej európskej špičke.

Na stretnutí s novinármi o tom informoval generálny riaditeľ centra Mario Schwann.

Podľa jeho slov zažil Parndorf rekordný rok, ktorý bol doteraz najlepší od otvorenia v roku 1998. Okrem toho, že tržby medziročne narástli o 1,4 %, sa môže populárny outlet pochváliť aj ďalšími zaujímavými novinkami. Popredný prieskum Outlet Center Performance Report Europe zaradil Designer Outlet Parndorf na 3. miesto v rámci Európy.

Najvyššie hodnotenie a silná konkurencia

Spomínaný prieskum je založený na priamom hodnotení samotných partnerských značiek a od roku 2008 sa realizuje v spolupráci s výskumnými inštitútmi ecostra (Nemecko) a magdus (Francúzsko). S rekordným ročným obratom a postupným rozširovaním značiek a renováciami predajní, si centrum so 160 obchodmi upevňuje pozíciu poprednej nákupnej destinácie v strednej Európe.

Pozícia rakúskeho outletového centra je v silnej konkurencii skutočne zaujímavou vizitkou, pričom obchodný areál už svojou popularitou dosahuje celoštátny význam.

Foto: McArthurGlen

Centrum je už dlho jednou z najnavštevovanejších destinácií v Rakúsku a dokonca eviduje viac návštevníkov, ako mnohé z najznámejších pamiatok Rakúska. Designer Outlet Parndorf prerástol svoju úlohu nákupného centra, dnes je to turistický cieľ, lákadlo pre jednodňové výlety, miesto, ktoré ľudia cielene vyhľadávajú – tak z Viedne, ako aj z Budapešti, Bratislavy alebo zo zvyšku Európy.

Navyše, v uplynulých rokoch do Parndorfu prúdia aj mnohí ázijskí turisti – predovšetkým z Číny, Japonska, Južnej Kórey či z Blízkeho východu.

Významná retailová pozícia

Outletové centrum neďaleko slovenských hraníc sa okrem etablovaných a známych značiek stáva domovom aj pre nové reťazce, ktoré si na vstup do Rakúska vyberajú práve túto lokalitu.

Tá im ponúka nízky prah vstupu v kombinácii s vysokou viditeľnosťou značky. Medzinárodná základňa návštevníkov a obrovská kúpna sila v danej lokalite robia z Designer Outlet Parndorf preferovanú platformu pre úspešné vstupy na rakúsky trh, čo potvrdili noví nájomcovia ako BOGGI a Santoni.

Ako ďalej informoval generálny riaditeľ, kľúčovým strategickým zameraním v roku 2025 bolo rozširovanie priestorov pre obľúbené značky ako Nike, The North Face, Bogner či New Balance, Arc’teryx a Napapijri.

Aktuálny rok sa začal dobre. Vzhľadom na náročné podmienky sme spokojní a sme na ceste k vyrovnaniu minuloročných výsledkov,“ povedal Mario Schwann.

Bilancovanie úspešného roka je pre Parndorf významné aj vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá panuje v maloobchode naprieč viacerými európskymi krajinami. Tá je definovaná rastúcimi nákladmi, utlmenou spotrebiteľskou náladou či všeobecne spoločenskou situáciou.

Úspešný uplynulý fiškálny rok je výsledkom nepretržitého nasadenia. Naši návštevníci sem nechodia len nakupovať – chodia sem preto, lebo sú fanúšikmi a pretože Designer Outlet Parndorf ponúka spoľahlivý, jedinečný celkový zážitok. A práve tento záväzok budeme v budúcnosti dôsledne rozvíjať,“ uzatvára Schwann.

