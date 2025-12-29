Nová časť Stranger Things je podľa Slovákov a Čechov absolútne najhoršia: Hodnotia ju iba na 69 %

Stranger Things sa blíži ku koncu a nie všetci sú nadšení. Netflix nám záverečnú sériu dávkuje postupne a kým prvá várka v podobe štyroch častí zožala veľa chvály, ďalšie tri epizódy, ktoré uzreli svetlo sveta len pred niekoľkými dňami, fanúšikov až tak nepotešili. Dokonca nastal historický moment a jedna z nich dostala absolútne najnižšie hodnotenie v histórii seriálu.
Pozreli sme sa na to, čo si o Stranger Things myslia slovenskí a českí diváci. Skvelou správou je, že všetky série sa tešia na ČSFD vysokým hodnoteniam. Prvej svieti šialených 93 %, druhej 87 %, tretej 85 %, štvrtej 86 % a piatej zatiaľ 82 %, no toto číslo sa môže meniť.
Fanúšikovia v napätí očakávajú príchod finálovej časti, ktorá môže vystreliť poslednú sériu Stranger Things do výšin alebo ju pochovať do hrobu. Presne tak, ako to bolo v prípade nešťastného konca Game of Thrones, kde ale išla dolu vodou celá posledná séria. Aký osud postihne Stranger Things, je zatiaľ otázne, keďže predposledná časť divákov úplne nepotešila.
Najslabšia časť v histórii seriálu
Siedma časť piatej série s názvom Most sa ako jediná v histórii ocitla na ČSFD v modrej kolónke, čo znamená, že získala od divákov najnižšie hodnotenie. Aktuálne má 69 %, čo znamená, že mu červená farba ušla len o jedno percento, takže ak vyjadria svoj názor diváci, ktorým sa páčila, môže ešte poskočiť a vrátiť sa späť. Zatiaľ je ale situácia iná.
„Bratia Dufferovci si asi musia myslieť, že na Stranger Things sa pozerajú len totálni dementi,“ stojí v jednej z kritických recenzií od diváka, ktorému sa nezdajú twisty okolo postavy Willa. „Hviezdička naviac za excelentný vizuál. Inak je to priemerná srágora, za ktorú, samozrejme, samotní herci nemôžu,“ podelil sa ďalší, ktorý epizóde udelil len 2 hviezdičky z 5.
Zostáva nám už iba v napätí očakávať, ako sa to celé uzavrie. Veľkolepé finále Stranger Things si môžete pozrieť na Netflixe už vo štvrtok o druhej hodine ráno.
