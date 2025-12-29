Nová časť Stranger Things je podľa Slovákov a Čechov absolútne najhoršia: Hodnotia ju iba na 69 %

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Stranger Things
Našli sme najslabšiu časť seriálového hitu a nie je to dobré znamenie.

Stranger Things sa blíži ku koncu a nie všetci sú nadšení. Netflix nám záverečnú sériu dávkuje postupne a kým prvá várka v podobe štyroch častí zožala veľa chvály, ďalšie tri epizódy, ktoré uzreli svetlo sveta len pred niekoľkými dňami, fanúšikov až tak nepotešili. Dokonca nastal historický moment a jedna z nich dostala absolútne najnižšie hodnotenie v histórii seriálu. 

Pozreli sme sa na to, čo si o Stranger Things myslia slovenskí a českí diváci. Skvelou správou je, že všetky série sa tešia na ČSFD vysokým hodnoteniam. Prvej svieti šialených 93 %, druhej 87 %, tretej 85 %, štvrtej 86 % a piatej zatiaľ 82 %, no toto číslo sa môže meniť.

Viac z témy Stranger Things:
1.
Seriálový sviatok: Na Netflix dorazili nové časti Stranger Things. Na veľkolepé finále si počkáme ešte pár dní
2.
Predvianočný darček pre fanúšikov Stranger Things: Netflix zverejnil trailer k ďalším dielom piatej série
3.
Posadí vás to na zadok: Tieto dve hlavné postavy sa v Stranger Things nikdy nerozprávali a vy ste si to celé roky nevšimli
Zobraziť všetky články (42)

Fanúšikovia v napätí očakávajú príchod finálovej časti, ktorá môže vystreliť poslednú sériu Stranger Things do výšin alebo ju pochovať do hrobu. Presne tak, ako to bolo v prípade nešťastného konca Game of Thrones, kde ale išla dolu vodou celá posledná séria. Aký osud postihne Stranger Things, je zatiaľ otázne, keďže predposledná časť divákov úplne nepotešila.

Foto: Screen ČSFD

Najslabšia časť v histórii seriálu

Siedma časť piatej série s názvom Most sa ako jediná v histórii ocitla na ČSFD v modrej kolónke, čo znamená, že získala od divákov najnižšie hodnotenie. Aktuálne má 69 %, čo znamená, že mu červená farba ušla len o jedno percento, takže ak vyjadria svoj názor diváci, ktorým sa páčila, môže ešte poskočiť a vrátiť sa späť. Zatiaľ je ale situácia iná.

„Bratia Dufferovci si asi musia myslieť, že na Stranger Things sa pozerajú len totálni dementi,“ stojí v jednej z kritických recenzií od diváka, ktorému sa nezdajú twisty okolo postavy Willa. „Hviezdička naviac za excelentný vizuál. Inak je to priemerná srágora, za ktorú, samozrejme, samotní herci nemôžu,“ podelil sa ďalší, ktorý epizóde udelil len 2 hviezdičky z 5.

Zostáva nám už iba v napätí očakávať, ako sa to celé uzavrie. Veľkolepé finále Stranger Things si môžete pozrieť na Netflixe už vo štvrtok o druhej hodine ráno.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poriadne sa pri nich zabavíte. Vybrali sme najlepšie komédie roku 2025, s prvým miestom nebudete…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac