Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú

Salvador Dalí bol posadnutý Hitlerom
Ak by sme mali menovať najznámejších maliarov sveta, je pravdepodobné, že medzi prvými by zaznelo aj jeho meno. Salvador Dalí sa preslávil maľbami, ktoré ľudí nekonečne fascinujú a uvažujú, čo sa asi muselo odohrávať v umelcovej hlave, keď ich vytváral. „Ja nemaľujem obrazy, iba fotografujem svoje sny a nočné mory,“ hovoril o svojich dielach výstredný umelec.
Celým menom Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech sa narodil 11. mája 1904 v španielskom meste Figueres. Jeho otec bol notárom a taktiež sa volal Salvador. Toto meno dostal najprv starší brat, ktorý zomrel ako dvojročný. O 9 mesiacov sa narodil rodičom ich druhorodený syn, a tak mu dali opäť meno Salvador. To v mladom chlapcovi napokon mohlo vzbudzovať pocity náhradníka. Stránka aukčného domu Sotheby’s uvádza, že Dalí dokonca veril, že je reinkarnáciou svojho zosnulého brata.
Už v detstve sa u malého Salvadora začali prejavovať umelecké sklony a začal maľovať. Bol však aj mimoriadne zvláštnym dieťaťom. Stránka dalipaintings spomína nepríjemný incident, keď ako 5-ročný prechádzal s kamarátom po moste, kde chýbalo zábradlie. Dalí chlapca sotil dole a ten spadol z výšky 5 metrov na ostré skaly, pričom sa vážne zranil. Keď potom videl matku chlapca, ako sa stará o zraneného syna, iba sa usmieval a jedol čerešne.
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku
Česká rodina si splnila sen a kúpila si vysnívaný dom v Taliansku, následne ho premenila na romantickú vilu, v ktorej sa môžete ubytovať aj vy. Životný štýl Talianov si zamilovali. Miestni ich prijali s obrovskou vrúcnosťou a dokonca im radi so všetkým pomáhajú. No ich srdcia si získal najmä taliansky vidiek, kde život dokáže skutočne spomaliť. Tvrdia, že sa tu dotýkajú prírody a vzťahy medzi ľuďmi sú bližšie.
Jiří pochádza z Českej republiky, no spolu s rodinou vlastní očarujúce ubytovanie v talianskom Toskánsku. Ich Villa da Eva sa nachádza v malebnej destinácii Monte Santa Maria Tiberina a ponúka romantickú dovolenku. Citlivo zrekonštruovaná vila pôsobí ako z romantického filmu, je obklopená prírodou a spája históriu s pohodlím, na čo láka aj svojich hostí.
Jiří nám v rozhovore porozprával, ako vznikla jeho láska k Taliansku, ako prebiehala kúpa vysnívaného domu, ale aj to, v čom je ich ubytovanie jedinečné. Zároveň nám prezradil, že vo vile organizujú svadby, jogové pobyty, fotografické a kulinárske podujatia či detský tábor Rímskej légie.
Ako vznikol nápad kúpiť si dom v zahraničí? A prečo ste sa rozhodli práve pre Taliansko?
Spolu s mojou rodinou máme k Taliansku historicky silný vzťah. Naša rodová vetva z maminej strany dokonca pochádza zo severného Talianska. Pamätám si, ako ma mama v detstve „ťahala“ po Ríme a Florencii a v tej letnej horúčave očakávala moje nadšenie zo všetkých tých nádherných pamiatok, ale ja som sa vtedy tváril, že je pre mňa oveľa dôležitejší kúsok pizze a gelato. Po návrate ma však počula zanietene rozprávať kamarátom o Španielskych schodoch a Fontáne di Trevi. To sú začiatky môjho vzťahu k Taliansku.
Toto bol najhorší pápež v histórii
Mnohým sa funkcia pápeža spája so šírením viery, nádeje, mieru a mravných hodnôt. Nič z toho však nezdobilo pápeža Jána XII., ktorý znesvätil svoje postavenie tak, ako nikto pred ním či po ňom. Na trón zasadol ako historicky najmladší líder katolíckej cirkvi a nadobudnutú moc zneužíval škandalóznym spôsobom.
Kým o jeho búrlivom živote historici vedia viac než dosť, o jeho dospievaní veľa informácií nemáme. Ako uvádza AV Club, o jeho narodení existujú dve teórie. Je isté, že sa narodil ako syn Alberika II., ktorý bol vtedajším svetským vládcom pápežských štátov. Mladého Octaviana mal buď so svojou manželkou, alebo jednou z mileniek. Mladík sa narodil do bohatej a vplyvnej rodiny, pričom jeho otec Alberik mal veľké mocenské ambície.
Počas života zabezpečil, aby sa Octavianus stal následníkom pápeža. Podľa History of Yesterday tesne pred svojou smrťou nechal popredných politikov a právnikov prisahať, že po smrti pápeža Agapeta II. vymenujú za nového pápeža jeho syna. Bohužiaľ (pre kresťanský svet), Agapet zomrel už o necelých dvanásť mesiacov, v roku 955 a na jeho miesto nastúpil len 18-ročný Octavianus, ktorý prijal meno Ján XII., píše Britannica.
Vymenovanie nevybúreného tínedžera bez väčšieho záujmu o duchovné hodnoty malo za následok obdobie, ktoré mnohé zdroje charakterizujú ako takzvanú pornokraciu.
Tommy Lynn Sells
Nemal svedomie, nepoznal zľutovanie a nevidel dôvod sa za svoje skutky ospravedlňovať. Veril, že to jediné, čo ho definuje, je nenávisť. Tommy Lynn Sells skončil za mrežami aj vďaka odvahe dievčatka, ktoré prežilo jeho besnenie. Predtým však pripravil o život mnoho nevinných obetí.
Pokúsil sa zabiť dievča, ktoré verilo, že je hladujúcim človekom bez domova a chcelo ho nakŕmiť. Zabil dieťa rodine, s ktorou sa spoznal v kostole. Tehotnú ženu bil dovtedy, kým neporodila. Vyčíňanie neprežila ona, ani novorodenec.
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti
Predstavte si, že kupujete nový byt alebo dom. Chcete mať istotu, že je všetko v poriadku a nekupujete takpovediac mačku vo vreci. Vtedy nastupuje na scénu Ing. Lukáš Lysek, certifikovaný inšpektor, ktorý vykonáva kontroly nehnuteľností v rôznych kútoch Česka.
Prezradil nám, s akými najzvláštnejšími problémami sa doteraz stretol a či odhalí aj nedostatky, ktoré sa ľudia snažia zakryť.
Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Nie je to tak dávno, čo sa Slováci pozerali na Poliakov zhora. Na začiatku tisícročia sme našich severných susedov považovali za lacnú krajinu plnú nekvalitných produktov, kam sa chodilo nakupovať, keď sme chceli ušetriť. Dnes je však situácia úplne odlišná a táto krajina nás predbehla takmer vo všetkom.
Štartovaciu pozíciu sme pritom mali podobnú. Veľmi dobrým ukazovateľom je priemerná mzda. Zatiaľ čo na Slovensku bola v roku 2009 na úrovni 745 eur, minulý rok bola na úrovni okolo 1620 eur. U našich susedov bola v roku 2009 vo výške taktiež okolo 700 eur, no teraz je už na úrovni 2280 eur v súkromnom sektore.
Prečo je to tak? Prečo sa Poľsku tak darí a Slovensko zaostáva? Nie je to len bublina, ktorá časom spľasne? Na túto tému sme sa porozprávali s makroekonómom Maximiliánom Wéberom zo Slovenskej sporiteľne.
Treba zbystriť, ak vám majster povie: „Pane, ja to robím 20 rokov a takto to má byť.“
Vladislav Staňo už 11 rokov žije a pôsobí v Bratislave, svoju kariéru v montérkach však odštartoval omnoho skôr. Keď začínal, v stavebnej firme robil, podľa vlastných slov, „kvázi všetko“. Z času na čas privoňal aj k obkladom, a práve tie sa mu neskôr stali osudnými. Jedného dňa mu totiž na stole pristála pracovná ponuka z Bratislavy, no a on neváhal.
Vladislav dnes vďaka bohatým skúsenostiam, praxi aj desiatkam klientov presne vie, čo znamená dobre odvedená práca. Ľuďom zvykne radiť aj mimo zákaziek – svoje tipy šíri aj na svojom profile na Instagrame a jeho videá sa tešia popularite.
„V prvom rade – najlepší spôsob, ako si vybrať remeselníka, sú referencie. Žiadne také, že niekoho niekde nájdem,“ spomína v úvode rozhovoru.
Nitrou otriasli incidenty v školách, psychologička prehovorila, ako o tom komunikovať s deťmi
Bývalá učiteľka obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania napriek obvineniam naďalej pracovala v jednej zo základných škôl v Nitre. Na prípad upozornil aktivista Rudolf Olach. Začiatkom mája médiá informovali o ďalšom prípade. Žena bola právoplatne odsúdená za sexuálne zneužívanie maloletej osoby, napriek tomu však naďalej pracovala ako učiteľka v škole.
Psychologičky PaedDr. Lucie Košťálovej sme sa pýtali, ako o tom hovoriť s dieťaťom. Dozvedeli sme sa, ako by v prípade podobného incidentu mali postupovať školy a či je správne dieťaťu napríklad skontrolovať telefón.
