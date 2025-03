Ušlo vám, že sa ozval hlas zavraždenej: Na konci seriálu, ktorý opantal Netflix, sa objavil detail, o ktorom ste netušili

Ak by sme vám mali práve v tejto chvíli odporučiť len jeden jediný seriál, ktorý by ste si mali pozrieť, bola by to miniséria a názvom Adolescent (Adolescence), ktorú nájdete na streamovacej službe Netflix. Má len štyri časti, no emočne vás totálne rozoberie. A to možno ešte neviete, čo vám v jej závere ušlo.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Adolescent ukazuje 13-ročného chlapca (Owen Cooper), ktorý čelí obvineniu z vraždy spolužiačky (Emilia Holliday). Polícia niekoľko hodín po incidente vtrhne domov k jeho rodine a vypukne šialenstvo, ktoré sledujeme nakrútené na jeden záber. Chlapec je zadržaný a odvedený na policajnú stanicu.

V prípade, že ste túto minisériu ešte nevideli, odporúčame vám zisťovať si o nej čo najmenej. Keďže sa medzi divákmi streamovacej služby Netflix teší obrovskej popularite a nachádza sa na Slovensku na prvom mieste sledovanosti už niekoľko dní v rade, predpokladáme, že mnohí z vás majú túto dramatickú jazdu za sebou a ešte prežívate eufóriu zo silného a kvalitného zážitku.

Ak je to tak, mali by ste vedieť jednu vec, ktorá vám možno úplne ušla a upozornil na ňu portál UNILAD.

Je iná, než by ste čakali

Možno sa zhodneme na tom, že posledná, štvrtá časť seriálu sa niesla v inom duchu, než by mnohí diváci po tej predchádzajúcej čakali. My to hodnotíme pozitívne a páči sa nám, ako miniséria pracuje s divákom a nedá mu to, čo si myslí, že príde.

Zaznie hlas zavraždeného dievčaťa

V jej závere ste mohli zachytiť skladbu od Aurory s názvom Through the Eyes of a Child, avšak nie v podaní tejto interpretky. Pre minisériu ju naspievala samotná Emilia Holliday, ktorá stvárnila zavraždené dievča, okolo ktorého sa celý dej točí.

Aj keď sa dievčine na obrazovkách veľa priestoru nedostalo, režisér vysvetlil, že jej prítomnosť cítiť počas celého trvania minisérie. A rozhodol sa jej dať takúto zaujímavú bodku. V prípade, že ste o tom netušili, sa možno teraz budete pozerať na celý koniec „Adolescenta“ úplne inak a ešte viac vás dostane.

Tak či onak, od divákov dostal tento netflixovský počin vysoké hodnotenia, na ČSFD mu svieti 80 % a na portáli IMDb obstál na 8,4/10. A my vám ho odporúčame všetkými desiatimi tiež.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.