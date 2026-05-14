Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“

Nie je to tak dávno, čo sa Slováci pozerali na Poliakov zhora. Na začiatku tisícročia sme našich severných susedov považovali za lacnú krajinu plnú nekvalitných produktov, kam sa chodilo nakupovať, keď sme chceli ušetriť. Dnes je však situácia úplne odlišná a táto krajina nás predbehla takmer vo všetkom.
Štartovaciu pozíciu sme pritom mali podobnú. Veľmi dobrým ukazovateľom je priemerná mzda. Zatiaľ čo na Slovensku bola v roku 2009 na úrovni 745 eur, minulý rok bola na úrovni okolo 1620 eur. U našich susedov bola v roku 2009 vo výške taktiež okolo 700 eur, no teraz je už na úrovni 2280 eur v súkromnom sektore.
Medziročne mzdy v Poľsku vzrástli nominálne o 6,6 %. Priemerná zamestnanosť v sektore však v marci klesla o 0,1 % oproti predchádzajúcemu mesiacu a o 0,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Významným ukazovateľom je aj stavba diaľnic. Poľsko v roku 2025 postavilo až 390 kilometrov, Slovensko len 40. Odovzdanie tunela Višňové po 20 rokoch bolestivej výstavby bolo pritom udalosťou desaťročia. Rozdiel je aj v tom, že kilometer diaľnice v Poľsku je výrazne lacnejší ako u nás.
Prečo je to tak? Prečo sa Poľsku tak darí a Slovensko zaostáva? Nie je to len bublina, ktorá časom spľasne? Na túto tému sme sa porozprávali s makroekonómom Maximiliánom Wéberom zo Slovenskej sporiteľne.
Ešte pred 10 – 15 rokmi sme na tom boli platovo podobne, možno aj lepšie než Poliaci. Ako je možné, že dnes je priemerná mzda v Poľsku výrazne vyššia ako na Slovensku?
Z matematického hľadiska je odpoveď na túto otázku jednoduchá: tempo rastu Slovenska sa spomalilo a tempo rastu Poľska sa zvýšilo, najmä po roku 2015. Slovensko prestalo uprednostňovať prorastové politiky a investície, na rozdiel od Poľska, ktoré malo jasný plán a národnú stratégiu dobiehania Západu.
Toto sa môže stať akejkoľvek krajine (aj Slovensku), ktorá uprednostňuje hospodársky rast a má lepší mix politík v porovnaní so svojimi susedmi. Najradikálnejším príkladom tohto javu je Singapur, ktorému sa podarilo premeniť močaristé pozemky na ekonomicky najúspešnejší štát v regióne.
