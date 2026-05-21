Fico presviedča ľudí, že na Slovensku nie je až tak zle: Kupujeme vraj autá, drahé mobily aj dovolenky

Premiér Slovenskej republiky Robert Fico dnes zvolal tlačovku s názvom „Dobré správy pre Slovensko“. Premiér začal tým, že vydvihol pokles nezamestnanosti v posledných mesiacoch, vraj ide o údaj, „z ktorého sa opozícii krúti hlava“.
Nezamestnanosť podľa Fica aktuálne klesla na 3,96 percenta. Na Slovensku je 130-tisíc voľných pracovných miest, čo je podľa Fica historické maximum. Zároveň sa podľa Fica na Slovensku nemáme až tak zle. „Sú tu mnohé ukazovatele: Ako sa kupujú dovolenky, ako sa kupujú autá, ako rastie počet kúpených drahých mobilných telefónov… Nie všetko je v poriadku, ale ak by sme akceptovali to, čo hovorí opozícia, a možno aj vy (novinári), tak by som tu nestál, tá vláda by neexistovala, mala by mínus 15 percent,“ povedal Fico.
Útok na výstavbu nemocnice
Zároveň chválil aj nárast stavebnej produkcie, o takmer 30 percent. V prípade nemocnice v Prešove vyčítal médiám kritiku. „Takýto masívny útok na výstavbu nemocnice a nových zdravotníckych zariadení tu nikdy nebol,“ povedal Fico. To podľa neho smrdí posadnutosťou tešiť sa z problémov. Fico zároveň ubezpečil, že prestávka na obed sa nebude skracovať na 15 minút. Táto informácia sa pred pár dňami objavila v médiách.
Verejnosť sa taktiež dozvedela, že rekonštrukcia vlády sa nechystá, premiér Robert Fico (Smer-SD) ju ani neavizoval. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Fico rešpektuje tento návrh.
Ak by SNS návrh spresnila, že trvá na odvolaní Tarabu, premiér by žiadal garanciu pokračovania funkčnej väčšiny v parlamente. Chápe, že v SNS si riešia vnútorné politické otázky, no zmeny nemôžu viesť k politickej kríze a k ohrozeniu fungovania vlády. Fico považuje Tarabu za schopného ministra.
