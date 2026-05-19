Druhá časť filmu predbehla prvú, starú 20 rokov. V slovenských kinách tržby dosiahli 1,2 milióna eur

Záber z filmu DNP2. foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Prvú priečku si drží už takmer mesiac.

Diabol nosí Pradu 2 kraľuje rebríčkom v kinách už niekoľko týždňov. Po 20 rokoch sme sa dočkali pokračovania, ktoré, zdá sa, divákov nesklamalo, práve naopak. Druhá časť totiž tromfla úspech prvej. 

Okrem pravidelných tipov na nové filmy a seriály sme sa rozhodli priniesť vám zoznam filmov, ktoré sú v slovenských kinách aktuálne najnavštevovanejšie. Pozreli sme sa teda na najnovšie dáta Únie filmových distribútorov, ktoré nám prezradili aktuálnu filmovú top trojku.

Viac z témy Zo zákulisia filmov:
1.
Herec Milan Ondrík vás v novom filme dostane. Podal super výkon, chváli ho režisér
2.
„Smialo sa celé kino“: Boli sme v kine na Diabol nosí Pradu 2. Návrat kultu sa vydaril
3.
Odohráva sa na Šírave. Slovenská komédia, ktorá spôsobila v kinách ošiaľ, je späť
Zobraziť všetky články (42)

Michael sa doťahuje na Bohemian Rhapsody

Tretie miesto obsadila snímka Super Mario galaktický film, ktorý v slovenských kinách videlo už takmer 77-tisíc divákov, pričom tržby dosiahli sumu 620-tisíc eur a celosvetovo neuveriteľných 829 miliónov eur. Tento animovaný fantasy film dorazil do kín 1. apríla, tri týždne sa držal na prvej priečke, kým ho nepredbehol nový film o kráľovi popu s názvom Michael, ktorý za uplynulý víkend obsadil druhú priečku.

Michael je v slovenských kinách dostupný od 22. apríla, videlo ho 106-tisíc divákov a tržby dosiahli 895-tisíc eur. Celosvetovo je to však až 606 miliónov eur, fanúšikovia teraz s napätím čakajú, či sa dotiahne na tržby legendárnej hudobnej snímky Bohemian Rhapsody, chýba mu ešte cez 170 miliónov eur.

Záber z filmu Michael, foto: MovieStillsDB

Prvenstvo získali všetky tri filmy

No najviac návštevníkov do slovenských kín tento víkend prilákala komédia Diabol nosí Pradu 2, ktorá si drží prvú priečku už od svojej premiéry 30. apríla.

Videlo ju takmer 150-tisíc divákov, tržby dosiahli cez 1,2 milióna eur a celosvetovo 468 miliónov eur, čo je o 188 miliónov viac ako pri prvej časti. Samozrejme, je však nutné podotknúť, že ceny lístkov pred 20 rokmi, keď bola prvá časť v kinách, boli určite odlišné, ako sú v súčasnosti. Hodnotenie však majú takmer identické, prvá časť získala 69 % a druhá 65 %.

Aktuálne je tak v kinách najobľúbenejší film Diabol nosí Pradu 2, celosvetovo najziskovejší je Super Mario galaktický film a najvyššie hodnotenie na filmovom portáli ČSFD má Michael, ktorému diváci udelili až 78 %. Dalo by sa teda povedať, že každý film z top trojky získal prvenstvo v inej kategórii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový seriál je absolútnym hitom. Diváci ho kritizujú, no filmoví kritici chvália

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac