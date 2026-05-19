Druhá časť filmu predbehla prvú, starú 20 rokov. V slovenských kinách tržby dosiahli 1,2 milióna eur

Diabol nosí Pradu 2 kraľuje rebríčkom v kinách už niekoľko týždňov. Po 20 rokoch sme sa dočkali pokračovania, ktoré, zdá sa, divákov nesklamalo, práve naopak. Druhá časť totiž tromfla úspech prvej.
Okrem pravidelných tipov na nové filmy a seriály sme sa rozhodli priniesť vám zoznam filmov, ktoré sú v slovenských kinách aktuálne najnavštevovanejšie. Pozreli sme sa teda na najnovšie dáta Únie filmových distribútorov, ktoré nám prezradili aktuálnu filmovú top trojku.
Michael sa doťahuje na Bohemian Rhapsody
Tretie miesto obsadila snímka Super Mario galaktický film, ktorý v slovenských kinách videlo už takmer 77-tisíc divákov, pričom tržby dosiahli sumu 620-tisíc eur a celosvetovo neuveriteľných 829 miliónov eur. Tento animovaný fantasy film dorazil do kín 1. apríla, tri týždne sa držal na prvej priečke, kým ho nepredbehol nový film o kráľovi popu s názvom Michael, ktorý za uplynulý víkend obsadil druhú priečku.
Michael je v slovenských kinách dostupný od 22. apríla, videlo ho 106-tisíc divákov a tržby dosiahli 895-tisíc eur. Celosvetovo je to však až 606 miliónov eur, fanúšikovia teraz s napätím čakajú, či sa dotiahne na tržby legendárnej hudobnej snímky Bohemian Rhapsody, chýba mu ešte cez 170 miliónov eur.
Prvenstvo získali všetky tri filmy
No najviac návštevníkov do slovenských kín tento víkend prilákala komédia Diabol nosí Pradu 2, ktorá si drží prvú priečku už od svojej premiéry 30. apríla.
Videlo ju takmer 150-tisíc divákov, tržby dosiahli cez 1,2 milióna eur a celosvetovo 468 miliónov eur, čo je o 188 miliónov viac ako pri prvej časti. Samozrejme, je však nutné podotknúť, že ceny lístkov pred 20 rokmi, keď bola prvá časť v kinách, boli určite odlišné, ako sú v súčasnosti. Hodnotenie však majú takmer identické, prvá časť získala 69 % a druhá 65 %.
Aktuálne je tak v kinách najobľúbenejší film Diabol nosí Pradu 2, celosvetovo najziskovejší je Super Mario galaktický film a najvyššie hodnotenie na filmovom portáli ČSFD má Michael, ktorému diváci udelili až 78 %. Dalo by sa teda povedať, že každý film z top trojky získal prvenstvo v inej kategórii.
