Mladík vytiahol sekeru a začal útok: Kamaráti pred ním povyskakovali z balkóna, polícia zverejnila video

Počas víkendu zasahovala polícia v obci Chlebnice. Vo videu policajti ukázali totálne zdemolovanú chatu. Len 18-ročný mladík ničil všetko, čo mu prišlo pod ruky a so sekerou v ruke sa vyhrážal viacerým ľuďom. Jeho kamaráti mali vyskakovať z balkóna, mali obavy o život.
Počas incidentu mal mladík fyzicky napadnúť svoju matku, ktorá bola privolaná na miesto zúčastnenými osobami. „Spôsobil jej zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Po prijatí oznámenia na linku 158 bola na miesto okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá voči mužovi použila donucovacie prostriedky a obmedzila ho na osobnej slobode,“ píše polícia.
Mladík mal v krvi alkohol a rovnako aj drogy. Teraz je obvinený z trestného činu násilie proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví a v súbehu s prečinom poškodzovanie cudzej veci.
