Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli

Tento rok sme na striebornom plátne mohli vidieť Leonarda DiCapria aj Brada Pitta, aj keď v dvoch odlišných filmoch. Dočkali sme sa očakávaného Avatara, ktorý bude v tieto dni valcovať kiná a veľmi zaujímavé a nevšedné diela priniesla aj európska kinematografia. Vybrali sme 10 najlepších filmov roka 2025 a stavíme sa, že ste ich všetky určite nevideli.
Pri zostavovaní nášho rebríčka sme vychádzali z hodnotení relevantných zahraničných magazínov a aj našich vlastných dojmov. Filmy sme zoradili na základe ich rakingu na Česko-Slovenskej filmovej databáze.
Nevynechajte ani náš zoznam najlepších slovenských a českých filmov roka alebo výber najlepších seriálov, aké uplynulé mesiace priniesli.
#10 Sorry, Baby
ČSFD: 71 %
Ak ste ešte nepočuli meno Eva Victor, dobre si ho zapamätajte. Okrem toho, že táto mladá herečka stvárnila v snímke Sorry, Baby hlavnú hrdinku, sama si ju režírovala a dokonca aj napísala. Ide o jej celovečernú prvotinu, ktorú mnohé zahraničné prestížne magazíny zaraďujú medzi najlepšie snímky tohto roka, a preto nechýba ani u nás.
Jej hlavnou postavou je Agnes, ktorá sa vyrovnáva so sexuálnym napadnutím po rokoch, ako k nemu došlo. Snaží sa pracovať na uzdravovaní svojej traumy a práve tento motív je na snímke to najzaujímavejšie – nesústredí sa na samotný útok, ale venuje sa obeti a následkom, ktoré takýto čin na nej zanechal. Eva Victor dokonca za svoj výkon získala nomináciu na Zlatý Glóbus v kategórii Najlepšia herečka v dramatickom žánri.
#9 Hriešnici/Sinners
ČSFD: 73 %
Pre milovníkov žánroviek máme kvalitný filmový tip, ktorý očaril divákov streamovacej služby HBO Max. Hriešnici od režiséra Ryana Cooglera prinášajú Michaela B. Jordana v hlasnej role. Zhostil sa dvojúlohy dvojčiat, ktoré sa vracajú do rodného mesta, aby za sebou zanechali svoju komplikovanú minulosť a mohli začať od začiatku. No už ako tušíte, nepôjde to tak hladko podľa ich plánu.
Snímka sa objavila aj vo viacerých rebríčkoch najlepších hororov roka a my sa k nim pridávame. No ak čakáte len čistokrvný horor, budete veľmi prekvapení. „Ťažko zaraditeľná multižánrovka, ktorá sa naozaj len tak nevidí. Zo začiatku vlastne poriadne neviete, na aký druh filmu sa pozeráte, a po skončení nie ste ale vôbec chytrejší. Ale čert to ber! Ak sa od toho odosobníte, je to jedna veľká jazda,“ chytro podotkol jeden z fanúšikov.
#8 Nosferatu
ČSFD: 73 %
Snímka Nosferatu mala premiéru ešte v roku 2024, ale do kín k nám na Slovensko dorazila až v januári. Vychutnať si ju na veľkom striebornom plátne sme sa vybrali aj my a celý film sme sledovali so zadržaným dychom. Neautorizovaná novinka musela vymeniť Minu a Draculu za Ellen a lorda Orloka. Príbeh zamotaného dedičstva a autorských práv sa s novinkou ťahá už od čias čiernobieleho predchodcu, lebo vdova Brama Stokera nedala tvorcom žiadne filmové práva. Nový výtvor je tak viac interpretáciou gotickej snímky, pred jej viktoriánskym originálom.
Nakoľko pôvodný Nosferatu je jedno z najzásadnejších diel nemeckého expresionizmu, režisér Robert Eggers si nenechal ujsť príležitosť na vloženie niekdajšieho významného umeleckého hnutia do vlastnej metráže. Zaujímavosťou je aj, že hlavnú hrdinku stvárnila Lily-Rose Depp, dcéra Johnnyho Deppa.
