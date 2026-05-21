Technická kontrola vozidiel sa má meniť: Nové pravidlá majú rozšíriť aj rozsah cestných kontrol

Iluistračná foto: TASR - Marko Erd

Lucia Mužlová
SITA
Európska komisia predložila balík opatrení o technickom stave vozidiel minulý rok. Cieľom návrhu je modernizácia minimálnych štandardov technických kontrol, dokladov o evidencii vozidiel a cestných kontrol v celej EÚ.

Európsky parlament dnes schválil začatie rokovaní s Radou EÚ o revízii pravidiel pre pravidelné technické kontroly vozidiel a cestné kontroly. Poslanci zároveň odmietli návrh na skrátenie intervalov technických kontrol pri osobných autách a dodávkach starších ako desať rokov z dvoch na jeden rok.

Za otvorenie rokovaní hlasovalo 369 poslancov, proti bolo 126 a 84 sa zdržalo hlasovania. Parlament tak potvrdil mandát na ďalšiu fázu legislatívneho procesu pri preskúmaní pravidiel EÚ o technickom stave vozidiel. Poslanci podporili väčšiu flexibilitu pri vykonávaní technických kontrol, vrátane možnosti absolvovať kontrolu aj v inom členskom štáte EÚ. Zároveň však nesúhlasili s návrhom Európskej komisie na častejšie kontroly starších osobných vozidiel a dodávok.

Nové pravidlá pre vodičov

V rámci boja proti podvodom s počítadlami kilometrov podporil parlament zavedenie povinnosti pre autoservisy zaznamenávať údaje z tachometrov vozidiel a dodávok. Výrobcovia vozidiel by mali zároveň ukladať údaje z prepojených vozidiel do vnútroštátnych databáz. Poslanci však chcú obmedziť administratívnu záťaž pre malé a stredné podniky, preto navrhujú, aby sa povinnosť vzťahovala len na opravy trvajúce viac ako jednu hodinu.

Nové pravidlá majú rozšíriť aj rozsah cestných kontrol. Tie by mali zahŕňať osobné autá, motocykle, dodávky, nákladné vozidlá aj autobusy, pričom sa majú viac zamerať na kontrolu emisií. Vozidlá s podozrením na nadmerné emisie by následne museli absolvovať dodatočné technické kontroly.

Hlasovanie v pléne sa uskutočnilo na žiadosť politickej skupiny Patrioti pre Európu, ktorá napadla rozhodnutie Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch z 5. mája 2026. Výbor hlasoval o zmenách týkajúcich sa frekvencie kontrol, väčšieho počtu testovacích miest, rozšírenia testovania o emisie oxidov dusíka, zavedenia povinných kontrol ťažkých motocyklov a umožnenia vykonať technickú kontrolu vozidla aj v inom členskom štáte EÚ.

Európska komisia predložila balík opatrení o technickom stave vozidiel minulý rok. Cieľom návrhu je modernizácia minimálnych štandardov technických kontrol, dokladov o evidencii vozidiel a cestných kontrol v celej EÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Investigatíva o Nadi Marcinko: BBC odhalila nové detaily o Epsteinovej druhej najvýznamnejšej partnerke

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac