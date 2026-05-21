Technická kontrola vozidiel sa má meniť: Nové pravidlá majú rozšíriť aj rozsah cestných kontrol

Európsky parlament dnes schválil začatie rokovaní s Radou EÚ o revízii pravidiel pre pravidelné technické kontroly vozidiel a cestné kontroly. Poslanci zároveň odmietli návrh na skrátenie intervalov technických kontrol pri osobných autách a dodávkach starších ako desať rokov z dvoch na jeden rok.
Za otvorenie rokovaní hlasovalo 369 poslancov, proti bolo 126 a 84 sa zdržalo hlasovania. Parlament tak potvrdil mandát na ďalšiu fázu legislatívneho procesu pri preskúmaní pravidiel EÚ o technickom stave vozidiel. Poslanci podporili väčšiu flexibilitu pri vykonávaní technických kontrol, vrátane možnosti absolvovať kontrolu aj v inom členskom štáte EÚ. Zároveň však nesúhlasili s návrhom Európskej komisie na častejšie kontroly starších osobných vozidiel a dodávok.
Nové pravidlá pre vodičov
V rámci boja proti podvodom s počítadlami kilometrov podporil parlament zavedenie povinnosti pre autoservisy zaznamenávať údaje z tachometrov vozidiel a dodávok. Výrobcovia vozidiel by mali zároveň ukladať údaje z prepojených vozidiel do vnútroštátnych databáz. Poslanci však chcú obmedziť administratívnu záťaž pre malé a stredné podniky, preto navrhujú, aby sa povinnosť vzťahovala len na opravy trvajúce viac ako jednu hodinu.
Nové pravidlá majú rozšíriť aj rozsah cestných kontrol. Tie by mali zahŕňať osobné autá, motocykle, dodávky, nákladné vozidlá aj autobusy, pričom sa majú viac zamerať na kontrolu emisií. Vozidlá s podozrením na nadmerné emisie by následne museli absolvovať dodatočné technické kontroly.
Hlasovanie v pléne sa uskutočnilo na žiadosť politickej skupiny Patrioti pre Európu, ktorá napadla rozhodnutie Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch z 5. mája 2026. Výbor hlasoval o zmenách týkajúcich sa frekvencie kontrol, väčšieho počtu testovacích miest, rozšírenia testovania o emisie oxidov dusíka, zavedenia povinných kontrol ťažkých motocyklov a umožnenia vykonať technickú kontrolu vozidla aj v inom členskom štáte EÚ.
Európska komisia predložila balík opatrení o technickom stave vozidiel minulý rok. Cieľom návrhu je modernizácia minimálnych štandardov technických kontrol, dokladov o evidencii vozidiel a cestných kontrol v celej EÚ.
