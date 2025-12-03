Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025

Snímka Pod parou, foto: CinemArt

Klaudia Oselská
Tip na film
Tieto slovenské a české filmy by ste si rozhodne mali pozrieť.

Máte radi slovenskú a českú kinematografiu? Tento rok sa na filmových plátnach objavili skutočné klenoty, ktoré vás rozosmejú aj chytia za srdce či dokonca rozplačú. A čo je najlepšie, tieto skvelé filmy si môžete pozrieť práve teraz počas vianočného obdobia. Preto vám prinášame prehľad najlepších filmov, ktoré si získali obrovský záujem divákov v Čechách aj na Slovensku v roku 2025.

Každý rok pre vás zostavujeme zoznam najlepších filmov za uplynulý rok, no tento rok sme sa rozhodli zostaviť rebríček toho najlepšieho aj z domácej tvorby a produkcie od našich bratov Čechov. Pripravte sa na tie najkrajšie, najsilnejšie, najdojemnejšie a najzábavnejšie príbehy.

#10 Pod parou

ČSFD: 56 %

Streamovacia platforma: Netflix

Pod parou je československá komédia, ktorá je remakom slávneho oscarového filmu z dánskej produkcie s názvom Chľast z roku 2020.

Snímka rozoberá vedeckú teóriu, ktorá tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme si hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Preto sa štyri kamarátky pustia do experimentu, v ktorom chcú zistiť, či táto teória skutočne funguje.

Na filmovom portáli ČSFD diváci film chvália, avšak tvrdia, že dánsky originál je rozhodne lepší. Ocenili najmä herecké výkony hlavných predstaviteliek príbehu, ktorými sú české herečky Hana Vagnerová Zuzana Bydžovská a slovenské herečky Judit Pecháček a Alžbeta Ferencová, ktorú môžete poznať z úspešného seriálu Iveta.

Hana Vagnerová a Alžbeta Ferencová v Show Jana Krause priznali, že keď sa spolu učili texty, premýšľali nad tým, že by si dali nejaký alkoholický drink, aby vyskúšali, ako fungujú, keď majú v krvi 0,5 promile alkoholu, a lepšie sa tak vcítili do svojich postáv. Nakoniec však všetky pili len čaj, takže sa so smiechom zhodli, že asi nie sú tá správna partia pre tento film.

Alžbeta Ferencová zároveň prezradila, že ona to predsa len vyskúšala, počas jedného svojho koncertu, dokonca sa pritom natáčala, aby videla, ako sa vtedy správa a následne vedela, ako to zahrať autentickejšie.

#9 Ako sa nám to mohlo stať

ČSFD: 60 %

Streamovacia platforma: Voyo

Česká komédia Ako sa nám to mohlo stať prináša veselý a zároveň výstižný pohľad na stret dvoch rodín, ktoré na prvý pohľad nemajú absolútne nič spoločné – aristokratickej rodiny Cimburk-Kolovratníkov a skromnejších „obyčajných“ Novákovcov.

Zápletka filmu sa rozbieha v momente, keď sa deti z týchto rozdielnych svetov rozhodnú spojiť svoje životy sobášom. Ako prekvapenie pre svojich rodičov si pripravia netradičný darček – DNA testy. Nevinná zábava tak naberie nečakaný smer, pretože výsledky testov odhalia tajomstvá, ktoré postavia rodiny na nohy a zároveň poriadne preveria rodinné väzby, predsudky aj spoločenské maniere.

