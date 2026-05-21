Legendárna slovenská firma je po 30 rokoch na kolenách. Napriek snahe smeruje do konkurzu

Spoločnosť Decodom, jeden z našich najznámejších výrobcov nábytku, mieri po dlhších finančných problémoch definitívne do konkurzu. Firma z Topoľčian, ktorá na trhu pôsobí desiatky rokov, nedokázala ustáť nepriaznivú ekonomickú situáciu.
O konci našej legendárnej fabriky informoval portál Aktuality. Nie je to však žiadne prekvapenie. Ako sme nedávno informovali, o osude spoločnosti sa malo rozhodnúť práve v tomto čase. Výrobný proces vo fabrike bol počas februára výrazne obmedzený kvôli nedostatku materiálu. Dodávatelia ho odmietali ďalej dodávať pre neuhradené faktúry a firma mala problémy aj s nevyplatenými mzdami.
Nevyplatené mzdy a dlžoby
Zamestnanci začiatkom mája tvrdili, že nedostali celú mzdu ani za mesiac marec. Podľa nich im firma mzdy vyplácala len postupne a po častiach. Začatá reštrukturalizácia z 20. apríla 2026 skončila definitívne neúspešne a s ňou aj dlhý príbeh tradičnej slovenskej firmy. Po spoločnosti zostane kus histórie a viac ako miliónový dlh.
Sociálnej poisťovni dlží firma viac ako 900 000 eur, Všeobecnej zdravotnej poisťovni viac ako 138 000 eur. Nasledovať bude konkurz a odpredaj majetku firmy. Ak ju nepreberie nový investor, pracovníci budú prepustení.
