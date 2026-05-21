Legendárna slovenská fabrika je v konkurze. Predáva sa aj so zamestnancami, pre región je kľúčová

Pri konkurzoch sa zvyčajne rozpredávajú haly, stroje či výrobné linky. V prípade kedysi známeho elektrotechnického podniku na Spiši však správca potenciálnym investorom ponúka oveľa viac.
Súčasťou predaja má byť aj fungujúca výroba, zabehnuté know-how a takmer dve stovky skúsených pracovníkov, ktorí fabriku držali pri živote aj počas najťažších rokov. Informoval o tom portál Forbes.
Symbol priemyslu
Kedysi patril podnik SEZ Krompachy medzi symboly priemyslu na východnom Slovensku. Značka Slovenské elektrotechnické závody bola desaťročia spojená s výrobou ističov, spínačov či ďalších elektrotechnických komponentov, ktoré sa dostali do domácností aj priemyselných prevádzok po celom Slovensku.
V časoch najväčšej slávy dávala práca v závode obživu viac ako dvom tisíckam ľudí a pre mnohé rodiny v regióne znamenala istotu stabilného príjmu. Po zmene režimu síce pôvodný gigant prešiel rozpadom a transformáciou, časť výroby však pokračovala v nástupníckych firmách.
Roky v problémoch
Najvýznamnejšou z nich bola práve spoločnosť SEZ Krompachy, ktorá ešte donedávna zamestnávala viac ako 200 ľudí. Ani jej sa však nevyhli dlhodobé finančné problémy, ktoré sa v posledných rokoch začali naplno prehlbovať.
Už v roku 2022 firma požiadala veriteľov o odpustenie časti záväzkov. Tí nakoniec súhlasili s ozdravným plánom a pristúpili na zníženie dlhov približne o polovicu. Zvyšok sa mal splácať postupne podľa harmonogramu až do roku 2028. Očakávané zlepšenie však neprišlo.
Výsledky hospodárenia zostávali negatívne a spoločnosť sa nedokázala dostať späť do stabilnej kondície. V roku 2021 vykázala stratu približne 3,3 milióna eur, v roku 2024 približne 1,3 milióna eur. Tržby spoločnosti sa pohybovali okolo hranice 10 miliónov eur.
Situácia nakoniec vyústila do konkurzu. Súd o ňom rozhodol minulý rok v júni a správu majetku postupne prevzali konkurzní správcovia. Napriek tomu sa výroba úplne nezastavila a vedenie firmy ešte vlani deklarovalo snahu zachovať chod závodu a nájsť riešenie, ktoré by umožnilo pokračovanie podniku.
Predaj aj so zamestnancami
V konkurznom konaní sú prihlásené pohľadávky vo výške viac ako 5,48 milióna eur, zatiaľ čo hodnota majetku podniku dosahuje približne 5,15 milióna eur. Možné riešenie je odpredaj celej spoločnosti spolu so zamestnancami.
„Súčasťou speňažovaného Podniku Úpadcu je aj osobná zložka podnikania tvorená zamestnancami Úpadcu, ktorí budú v čase predaja Podniku v pracovnoprávnom vzťahu s Úpadcom,“ uvádza sa v oznámení konkurzného správcu.
To, či sa podarí nájsť investora, ktorý by fabriku prevzal ako fungujúci podnik, bude dôležité nielen pre veriteľov, ale aj pre samotný región. SEZ Krompachy totiž ešte stále patrí medzi väčších zamestnávateľov v okolí a podľa dostupných údajov firma v posledných rokoch zamestnávala 200 až 249 ľudí.
Konkurzný správca argumentuje, že predaj podniku ako jedného celku môže priniesť vyšší výnos než postupný rozpredaj strojov, technológií či nehnuteľností. Zároveň by tak existovala väčšia šanca na zachovanie výroby aj pracovných miest v Krompachoch.
