Tradičný pivovar s 200-ročnou históriou má veľké problémy. Odvetvie čelí hlbokej kríze

Nemecký pivovarnícky priemysel prežíva jedno z najťažších období posledných rokov. Podľa najnovších informácií si o insolvenciu musela požiadať ďalšia tradičná firma, tentokrát ide o pivovar Colbitzer Heide-Brauerei zo Saska-Anhaltska, ktorého história siaha až do roku 1816.
Dôvodom problémov pritom nie sú vlastné hospodárske výsledky pivovaru, ale ťažkosti materskej spoločnosti. Colbitzer Heide-Brauerei totiž od roku 2013 patrí pod pivovar Hofbrauhaus Wolters z Braunschweigu, ktorý sa dlhodobo potýka s poklesom odbytu a už v júni sám požiadal o insolvenciu v rámci vlastnej správy. Informoval o tom portál Bild.
Prevádka zatiaľ pokračuje
Napriek otvorenému insolvenčnému konaniu firma naďalej funguje v bežnom režime. Zamestnancom je podľa dostupných informácií zabezpečená výplata miezd, výroba piva pokračuje a svoje služby ďalej poskytuje aj spoločnosť Wolters. Insolvenčný správca Gutmann pre Bild uviedol, že si obe firmy už dôkladne preveril a v ich prevádzke pokračuje s cieľom vytvoriť predpoklady pre udržateľné fungovanie hlavného biznisu.
Paradoxne, samotnému pivovaru v Colbitzi sa v poslednom čase napriek celkovému poklesu trhu darilo, keďže jeho odbyt sa vyvíjal opačným smerom ako v zvyšku odvetvia.
Podľa informácií dcérska firma dokázala prežívať najmä vďaka opakovanej finančnej podpore materského podniku Wolters. Keď sa však do problémov dostal samotný Wolters, pomoc sa skončila a insolvencia sa preniesla aj na dcérsku spoločnosť.
Kríza sa pritom netýka len jedného pivovaru. Problémy Woltersu a Colbitzeru pritom nie sú v nemeckom pivovarníctve ojedinelým prípadom. Ako dôvod svojej insolvencie uviedol Wolters dlhodobo slabý odbyt piva v kombinácii s výrazným rastom nákladov na výrobu a energie. Podobný osud nedávno postihol aj pivovar Aktienbrauerei Kaufbeuren, jeden z najstarších v regióne Allgäu.
Mladí ľudia pijú menej
Hlavný dôvod poklesu vidí odvetvie predovšetkým v mladšej generácii. Šéf Nemeckého zväzu pivovarov Holger Eichele podľa portálu ZDF Heute označil vývoj za otvorene znepokojujúci a upozornil, že aj podnik s viac než storočnou tradíciou môže byť dnes nútený skončiť.
Podľa dostupných prieskumov len približne štvrtina Nemcov vo veku 18 až 28 rokov pravidelne pije pivo, zatiaľ čo medzi tzv. mileniálmi je to okolo tretiny. Mladí ľudia sa pritom podľa odborníkov k alkoholu stavajú zdržanlivejšie aj pre nižší disponibilný príjem v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami a rastúci záujem o zdravý životný štýl.
Výsledkom je citeľný úbytok samotných pivovarov. Kým medzi rokmi 2023 a 2024 v Nemecku zaniklo 52 pivovarov, čo bol najvýraznejší pokles minimálne za posledné tri desaťročia, dlhodobejšia bilancia je ešte výraznejšia. Podľa Nemeckého zväzu pivovarov ukončilo v krajine činnosť za posledných šesť rokov celkovo 137 pivovarov.
Niektoré podniky sa snažia situáciu riešiť zmenou sortimentu. Časť pivovarov okrem klasického piva stavia na nealkoholických verziách, remeselných pivách, bio nápojoch, fermentovaných nápojoch či regionálnych špecialitách.
Nemecké pivovary minulý rok opäť predali výrazne menej piva než v predchádzajúcich rokoch. Podľa Spolkového štatistického úradu klesol objem o rekordných 6 % na približne 7,8 miliardy litrov. Ide o najnižšie množstvo od zavedenia tejto štatistiky v roku 1993.
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