Na bratislavskom kúpalisku uzavreli bazén: Voda nespĺňala potrebné hygienické normy

Záber na Mestské kúpalisko Lamač

Foto: Bratislava.sk

Roland Brožkovič
TASR
Dôvodom sú výsledky hygienických kontrol.

Na jednom z bratislavských kúpalísk vo štvrtok preventívne odstavili z prevádzky veľký bazén. Dôvodom sú výsledky hygienických kontrol, podľa ktorých voda v bazéne aktuálne nespĺňa všetky požadované hygienické limity. Ide o Mestské kúpalisko Lamač, ktoré však zostáva naďalej otvorené.

Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti. „Na základe výsledkov pravidelných laboratórnych rozborov vody nás dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava informoval, že voda vo veľkom bazéne nespĺňa aktuálne všetky požadované hygienické limity. Z tohto dôvodu sme veľký bazén preventívne odstavili z prevádzky, kým sa nám nepodarí situáciu napraviť,“ ozrejmil Lamač.

Aktuálne sú na kúpanie k dispozícii oba detské bazény. Vstup je až do opätovného sprevádzkovania veľkého bazéna bezplatný. „Bezpečnosť, zdravie a hygiena našich návštevníkov sú pre nás vždy na prvom mieste, preto postupujeme maximálne zodpovedne. Na odstránení vzniknutej situácie intenzívne pracujeme a o ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať,“ dodala mestská časť.

Pozrite si kvalitu vody

Letné horúčavy priam lákajú k vode, no predtým, než sa k nejakej vyberiete, oplatí sa overiť si jej kvalitu. Nie všetky lokality totiž spĺňajú zdravotné požiadavky a na niektorých miestach hygienici evidujú zhoršené parametre či zvýšené zdravotné riziká pre citlivejšie skupiny obyvateľstva. Úrad verejného zdravotníctva preto pravidelne monitoruje stav vôd na slovenských kúpaliskách a upozorňuje na lokality, kde je potrebná zvýšená opatrnosť alebo kúpanie neodporúča vôbec.

Povolenie na prevádzku malo na konci 27. kalendárneho týždňa 153 umelých kúpalísk a 469 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Človek plávajúci v jazere
Ilustračná foto: TASR – Branislav Račko

Znížená priehľadnosť vody bola zistená na vodných nádržiach Lipovina – Bátovce, Duchonka, Kanianka, IZRA„Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad.

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava Komárno a Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach) a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) pre črevné enterokoky, tiež na Štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže pre cyanobaktérie, chlorofyl. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ ozrejmil ÚVZ.

Kontrolujú to aj prevádzkovatelia

Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.

Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

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