Po deviatich rokoch sa v Hniezde záchrany v Žiline spustil alarm: Našli v ňom zdravého chlapčeka

Záber na hniezdo záchrany v Žiline

Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Roland Brožkovič
TASR
Posledným dieťatkom v žilinskom Hniezde záchrany bola v roku 2017 Romanka.

Do Hniezda záchrany Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina v stredu (8. 7.) popoludní niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 centimetrov. Do hniezda ho vložili 24 hodín až tri dni po pôrode. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa FNsP Žilina Zuzana Fialová.

„Zdravotný stav chlapčeka je dobrý. Urobili sme základné vyšetrenia a ďalšie ho ešte čakajú,“ informovala primárka Oddelenia neonatológie FNsP Žilina Zuzana Pažická. Kolektív neonatologického oddelenia dal chlapčekovi meno, ktoré bolo v kalendári v deň jeho nájdenia.

Malý Ivanko

„Malý Ivanko je v poradí deviate bábätko, ktoré bolo nájdené v žilinskom Hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Romanka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra 2004,“ dodala Fialová.

Vstup do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Foto: Facebook – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Rovnakú situáciu zažilo v apríli aj Hniezdo záchrany v Bratislave. Univerzitná nemocnica Bratislava vtedy príspevok, v ktorom oznámila, že v hniezde záchrany našli v skorých ranných hodinách bábätko. Išlo o dievčatko, ktoré bolo starostlivo zabalené, čisté a pokojne spinkalo.

„Dnes v skorých ranných hodinách bolo v hniezde záchrany v Nemocnici sv. Cyrila Metoda uložené dievčatko. Signalizácia sa spustila krátko po položení bábätka do hniezda záchrany, a tak náš tím z Novorodeneckej kliniky do pár sekúnd pribehol k dievčatku,“ píšu na facebooku.

Podľa ďalších informácií dievčatko meria 52 cm, váži 3 762 gramov a má približne 6 až 8 týždňov. „Veľmi jej chutí papať, čo je dobré znamenie“, doplnila na záver nemocnica.

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