Štát chce siahnuť na úspory v druhom pilieri: Odborník vysvetľuje, prečo sa na dôchodok netreba spoliehať

V druhom pilieri majú ľudia nasporené miliardy. Vláda sa ich však chystá použiť, napríklad na investovanie do štátnych bytov. Odborníka na financie Ing. Martina Šubu sme sa pýtali, čo si o tomto kroku myslí a čo to pre ľudí môže znamenať.
V druhom pilieri majú ľudia takmer 21,5 miliardy eur
„V druhom dôchodkovom pilieri majú viac ako 2 milióny sporiteľov nasporených v súčasnosti takmer 21,5 miliardy eur. Významným krokom v minulosti bolo zavedenie tzv. predvolenej investičnej stratégie. Aj vďaka tomuto opatreniu a tiež rastu finančných trhov v poslednom období sa hodnota úspor sporiteľov postupne navýšila až na spomínané čísla. O to citlivejšie musí byť vnímané akékoľvek ďalšie opatrenie smerom k 2. pilieru,“ vysvetlil pre interez Ing. Martin Šuba.
Vláda sa zaoberá možnosťou, že úspory z druhého piliera použije na podporu lokálnych investícií na Slovensku. V súčasnosti sa hovorí o investovaní do sociálnych bytov, v budúcnosti možno do infraštruktúry.
„Ako nápad to môže znieť dobre. Veď v okolitých krajinách to funguje. Ale môže to niesť so sebou určité riziká. Jedným z nich je návratnosť investícií v prípade nájomného bývania, ktoré je regulované a nemusí prinášať investorom dostatočný zisk v porovnaní s tým, keby všetky prostriedky boli zainvestované, napríklad v akciových fondoch, ktoré prinášali v posledných rokoch nadštandardný výnos,“ myslí si odborník na financie.
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Je to správny krok?
„Otázkou tiež zostáva, aký bude dopyt po nájomnom bývaní pri súčasnom modeli a tiež ako efektívne sa vynaložia prostriedky sporiteľov. Už vieme, že ako prvá investíciu do nájomného bývania potvrdila Tatra Asset Management (TAM) cez svoj alternatívny investičný fond. Uvidíme, či sa časom pridajú aj iné správcovské spoločnosti. Na ďalší vývoj si musíme počkať,“ dozvedáme sa.
Ing. Šuba dodáva, že s hodnotením by bol nateraz opatrný. To, či ide o dobrý krok, je nateraz ťažké povedať, zhodnotiť to bude možné až po nejakom čase.
„Jedna vec je ale istá, ľudia by sa nemali spoliehať s dôchodkom len na štát a druhý dôchodkový pilier, ale mali by sa pripravovať na dôchodok aj individuálne, a to vlastným pravidelným investovaním. Rozumnou a stále častejšie využívanou formou investovania aj u nás sú akciové ETF fondy, ktoré dokážu v priebehu rokov vďaka pravidelnému investovaniu vybudovať klientom majetok v desiatkach či stovkách tisíc eur,“ upozorňuje.
Netreba sa spoliehať na dôchodok od štátu, je lepšie investovať
Už v predchádzajúcom článku nám Ing. Martin Šuba vysvetlil, ako sa dá investovať aj v prípade, ak má človek navyše len pár desiatok eur: „Pokiaľ nám zostáva v rodinnom rozpočte len menšia čiastka na sporenie, napríklad 20 eur mesačne, aj s ňou sa pravidelným investovaním dajú dosiahnuť pri dlhšom časovom horizonte zaujímavé výsledky. Ak budem investovať 20 eur mesačne do akciových ETF fondov s priemerným ročným výnosom 9 %, za 15 rokov viem nasporiť čiastku na úrovni 7 300 eur.“
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„Ak by som začal investovať 20 eur mesačne pri narodení dieťaťa a budem tak robiť pravidelne až do jeho 25. roku, teda do momentu, kým skončí vysokú školu, môžem dieťaťu nasporiť sumu 21 000 eur. Pričom vklad za celé obdobie by bol 6 000 eur, to znamená, že sa viac ako strojnásobí,“ dozvedeli sme sa.
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