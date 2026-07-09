Na trh prichádza ďalší lacný reťazec, otvoriť chce 20 predajní. Konkurovať má Actionu či Pepcu

Predajňa MR DIY

Foto: Fb/MR DIY

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Do nášho regiónu mieri ďalší lacný reťazec. Konkurovať chce značkám ako Pepco, Kik či Action.

Na český maloobchodný trh vstupuje nový hráč. Diskontná sieť MR. D.I.Y., pôvodom z Malajzie, oznámila príchod do Česka. V Prahe a ďalších veľkých mestách plánuje otvoriť 20 predajní. Reťazec predáva tovar pre domácnosť, kozmetiku a drobnú elektroniku, čím sa svojím zameraním prekrýva s viacerými diskontmi, ktoré už na českom aj slovenskom trhu pôsobia.

Vstup na nový trh označuje spoločnosť za dlhodobý záväzok. Ako uviedla podľa českej CNN v tlačovej správe, expanzia predstavuje viacročnú investíciu, ktorá zahŕňa výstavbu a vybavenie predajní, rozvoj lokálnych aktivít ako aj zriadenie českého sídla firmy. Súčasťou plánov je aj tvorba nových pracovných miest.

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Stovky pracovných miest

Reťazec sľubuje, že už v prvých rokoch pôsobenia na českom trhu vytvorí stovky pracovných miest, pričom do budúcna počíta s tisíckami pracovných príležitostí, a to nielen v maloobchode, ale aj v logistike či administratíve.

Malajzijský reťazec patrí medzi najväčšie svetové siete v segmente tovaru pre domácnosť a hobby. Podľa slov predajcu ide o maloobchodný reťazec s viac ako 5 700 predajňami v 15 krajinách, medzi ktoré patria napríklad Brunej, Poľsko, Španielsko či Rumunsko.

Predajňa MR. D.I.Y
Wide Awake!, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Svoju úplne prvú predajňu otvoril reťazec v roku 2005 v malajzijskom meste Kuala Lumpur. Firma sa profiluje heslom „vždy nízke ceny“ a v jednotlivých predajniach ponúka tovar rozdelený zvyčajne do kategórií ako vybavenie domácnosti, elektroinštalačný materiál, kancelárske a športové potreby, ale aj hračky, autodoplnky, bižutéria či kozmetika, pričom priemerná predajná plocha obchodov v zahraničí sa pohybuje okolo 900 metrov štvorcových.

Trh pre 200 predajní

V Česku by chcel MR. D.I.Y. do konca roka otvoriť štyri až päť predajní a budúci rok minimálne desať, pričom celý trh má podľa reťazca kapacitu na dve stovky predajní. Prvý obchod plánuje reťazec otvoriť v Ostrave, konkrétne v nákupnom centre Fórum Nová Karolina, keďže mesto leží blízko poľských hraníc a uľahčuje logistiku. Ďalšie kroky budú smerovať najmä do Prahy, ktorá podľa reťazca tvorí približne štyridsať percent kúpnej sily krajiny.

Firma pri výbere lokalít zatiaľ stavia výlučne na veľkých nákupných centrách, retailové parky a menšie susedské predajne s piatimi až šiestimi obchodmi majú prísť na rad až neskôr, keď si značka vybuduje dostatočné povedomie medzi zákazníkmi. Príchod MR. D.I.Y. však bude pre reťazec ťažkou skúškou.

Segment plný konkurencie

V Česku už dlhodobo pôsobí niekoľko podobne zameraných reťazcov. Ide napríklad o nemecký diskont KiK, ktorý v krajine prevádzkuje viac ako 230 predajní, poľský Pepco s 335 predajňami alebo holandskú sieť Action, ktorá na český trh vstúpila v roku 2020 a dnes tam prevádzkuje vyše 100 predajní. Malajzijský diskont sa tak bude musieť presadiť v segmente, kde už zákazníci majú zabehnuté nákupné návyky a obľúbené značky.

V Európe pôsobia silní a veľmi kvalitní konkurenti, často ide o európske obchodné reťazce, čo je veľká výhoda, pretože dobre rozumejú miestnym zákazníkom. My prichádzame z úplne inej časti sveta a všetko sa musíme postupne naučiť. Aj preto nám to trvalo dlhšie. Úspechy značiek Action, KiK, TEDi či Pepco však ukazujú, že európsky trh je otvorený a pripravený prijať aj ďalších maloobchodných predajcov,“ vyjadrila sa riaditeľka obchodného rozvoja Magdalena Nazarewicz pre portál E15.

Minulý rok na trhy na Slovensku a v Česku vstúpil aj nemecký reťazec Woolworth, ktorý sa profiluje ako obchod s tisíckami produktov pre domácnosť, textil, hračky či sezónny tovar a od svojho vstupu na slovenský trh dosiahol už takmer dve desiatky predajní.

Otvorenie predajne Woolworth v Nitre
Foto: interez.sk

Trh strednej Európy tak v poslednom období priťahuje viacero zahraničných diskontných hráčov naraz, ktorí sa spoliehajú na podobný model, teda široký sortiment lacného tovaru pod jednou strechou a rýchle otváranie desiatok predajní v priebehu krátkeho obdobia.

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