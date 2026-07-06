Nový film o Draculovi je už online. Celosvetovo dosiahol tržby 37 miliónov eur

Záber z filmu Dracula: Príbeh lásky

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Diváci ho však označili za Draculu z Temu.

O Draculovi už vyšlo mnoho filmov. Niektoré sa stali hitmi a niektoré zas prepadákmi. Najnovšia verzia sa však zaradí skôr do tej druhej skupiny. Diváci novej snímke Dracula: Príbeh lásky udelili slabé hodnotenie a poriadne ju skritizovali. 

Ponúka bohatý gotický vizuál

Na streamovaciu platformu HBO Max dorazil nový film o Draculovi s názvom Dracula: Príbeh lásky (Dracula: A Love Tale), ktorý mal premiéru v slovenských kinách na konci októbra 2025. Podľa Box Office Mojo celosvetovo dosiahol tržby cez 42 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 37 miliónov eur.

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Táto nová romanticko-hororová dráma z francúzskej produkcie však namiesto karikatúrnej podoby upíra skúma ľudský pôvod a vnútornú bolesť nesmrteľnej bytosti. Snímka má navyše veľmi bohatý gotický vizuál, kombinujúci krvavú romantiku, očarujúce kostýmy a scenérie.

Film vznikol podľa knižnej predlohy Brama Stokera, o réžiu a scenár sa postaral Luc Besson, ktorý priznal, že nie je fanúšikom Draculu, ale túžil natočiť tragicko-romantický ľúbostný horor.

Príbeh vás prenesie do 15. storočia, do roku 1480, keď knieža Vlad prichádza o svoju milovanú ženu. Cíti obrovské zúfalstvo, preto sa odvráti od Boha a prijme prekliatie nesmrteľnosti, čím sa stane temným grófom Draculom, ktorý je odsúdený na večné putovanie, stáročiami nesie ťarchu lásky i viny, ktorá ho nikdy neopustí.

O štyri storočia neskôr v Londýne stretne ženu, ktorá sa nápadne podobá jeho zosnulej manželke. Stretnutia s ňou v ňom prehĺbia posadnutosť, ktorá mu môže priniesť spásu, ale aj skazu.

Záber z filmu Dracula: Príbeh lásky
Foto: MovieStillsDB

Dracula z Temu

Diváci mu na filmovom portáli ČSFD udelili hodnotenie 62 %, čo je pomerne málo. Vyzdvihli však pôsobivú atmosféru, kostýmy a niekoľko dychberúcich scén. Viacerí diváci sú však poriadne kritickí a tvrdia, že je to Dracula z Temu.

“Dracula z Temu, alebo paródia na Drakulu s Garym Oldmanom. Maska na Halloween z papiernictva, namiesto troch upírok tri chrliče pripomínajúce prerastené mačky, hrad ako z Legolandu a kopec nezmyslov, ako päťmetrový závoj vlečúci sa blatom, ktorý je zrazu čistý ako biely sneh.”

“Mišmaš všetkého možného, ​​ktorý vôbec nevedel, čím chce byť.”

“Ďalší premárnený pokus na účet Draculu,” kritizujú diváci.

Ďalší ľúbostný hororový príbeh

Ak by vás nový Dracula nezaujal, no predsa by ste si chceli pozrieť nejaký ľúbostný hororový príbeh, skvelou voľbou je horor Posadnutosť (Obsession), ktorý má navyše aj skvelé hodnotenie – na ČSFD mu svieti až 85 %, čo je na horor skutočne výborné číslo.

Má ho na svedomí len 26-ročný scenárista a režisér Carry Barker, o ktorom podľa divákov budeme ešte veľa počuť. Diváci horor označili za adepta na film roka. Zároveň tvrdia, že je to najdesivejší horor, aký kedy videli. Ostatné horory sú vraj popri tomto len rozprávky.

Inde Navarrette v horore Posadnutosť
Záber z filmu Posadnutosť, foto: MovieStillsDB

Horor Posadnutosť sleduje obyčajného mladého chalana menom Bear, ktorý je zamilovaný do svojej kamarátky Nikki, ale hanbí sa ju pozvať na rande. Bear si preto v starožitníctve kúpi hračku, ktorá mu má podľa návodu splniť jedno želanie. Samozrejme, želá si, aby ho Nikki milovala. Tá sa však zamiluje vášnivo a priam až šialene, čo Bearovi začne prekážať. Nikki sa správa ako absolútny blázon a z lásky je posadnutosť. Bear chce želanie reklamovať, ale má to jeden háčik. Dá sa to len jeho smrťou.

Okrem toho film Posadnutosť obsadil prvú priečku v našom rebríčku najlepších filmov v prvom polroku 2026.

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