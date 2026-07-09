Ďalšie hromadné prepúšťanie na Slovensku. Veľká firma chce škrtnúť 100 pracovných miest

Aktuálna ekonomická situácia a trendy, ktoré hýbu aj tými najväčšími spoločnosťami, nútia zamestnávateľov k zmenám. Tie často, bohužiaľ, zahŕňajú aj prepúšťanie. Najnovšie sa to týka Centra zdieľaných služieb ING Hubs Slovakia.
Podľa dostupných informácií by mohlo o prácu prísť okolo sto ľudí, informoval o tom Denník E.
Optimalizácia ako kľúčový faktor
Podľa informácií, ktorými portál disponuje, by sa mali pozície zo Slovenska presunúť do zahraničia. Hovorí sa napríklad o Poľsku či Filipínach. Samotná spoločnosť hovorí o optimalizácii, ktorá by mohla zahŕňať presun vybraných aktivít do iných lokalít.
„Zmeny zahŕňajú presun vybraných aktivít a pracovných pozícií do ďalších lokalít ING, organizačné úpravy v rámci existujúcich tímov a zrušenie niektorých pracovných pozícií, ako aj otvorenie nových expertných rolí,“ potvrdila Eva Čonková z komunikačného tímu ING Hubs Slovakia.
V súčasnosti sa v rámci hromadného prepúšťania hovorí o 94 miestach, no podľa interných zdrojov by to nemuselo byť konečné číslo. To, či sa tak stane, zatiaľ nie je jasné. Čonková ďalej uviedla, že firma sa bude snažiť dotknutým pracovníkom pomôcť. „Počas celého procesu budeme nadväzovať na naše doterajšie skúsenosti s podporou dotknutých zamestnancov vrátane pomoci pri hľadaní ďalších pracovných príležitostí v rámci ING,“ dodala.
Škrtajú aj iní giganti
Prepúšťanie pracovníkov sa v uplynulom období dotýka aj tých najväčších technologických gigantov. Iba v posledných dňoch sme vás informovali o masívnom rušení pracovných miest v spoločnosti Oracle, kde by malo o prácu prísť až 21-tisíc ľudí. Takmer 5-tisíc ľudí plánuje prepustiť napríklad aj Microsoft. Tieto procesy často súvisia s veľkými investíciami do umelej inteligencie, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú existujúce miesta.
Zároveň, veľké firmy už nejaký čas zefektívňujú svoje pracovné postupy, redukujú počet zamestnancov a zmenšujú počet malých a stredných manažérov.
Čo sa týka IT segmentu, ten sa s prepúšťaním potýkal v posledných dvoch rokoch niekoľkokrát. V roku 2024 sa slovenská vetva IBM rozlúčila so stovkami pracovníkov a v škrtaní pokračovala aj vlani. Viac ako 400 ľudí v tom období prepustilo aj AT&T.
Čo sa týka IBM, pozitívny nie je ani pohľad na dosiahnuté hospodárske výsledky. Kým ešte v roku 2021 mala firma zisk viac ako 9,6 milióna eur, vlani prerobila 1,77 milióna eur. Rok predtým bola strata dokonca ešte vyššia – viac ako 4,6 milióna eur. Naopak, AT&T si v posledných rokoch drží stabilné výsledky a zisk drží nad úrovňou piatich miliónov eur.
Hromadné prepúšťanie sa pod Tatrami spomínalo aj mimo technologického segmentu. V júni prišla prekvapujúca správa o konci celého závodu Mubea v Kežmarku. V praxi to bude znamenať, že bez práce skončí okolo 120 ľudí, čo je pre tento podtatranský región pomerne veľká rana.
„Závod v Kežmarku preto nedosiahol svoju plánovanú výrobnú kapacitu a pokračujúca prevádzka dvoch európskych závodov na výrobu stabilizačných tyčí nie je ekonomicky životaschopná. Konsolidácia výroby na jednom mieste je preto nevyhnutná na zabezpečenie budúcej životaschopnosti obchodnej jednotky,“ uviedla Mubea.
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