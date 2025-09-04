Film Otec priniesol Milanovi Ondríkovi traumu: Aj po nakrúcaní ho neopúšťa desivý pocit viny

Niektoré roly herec odohrá, iné si odtrpí. A potom prídu tie, ktoré ho zmenia navždy. Psychologická dráma Otec patrí práve sem – k príbehom, ktoré bolia nielen na plátne, ale aj v zákulisí.
Pre Nový čas porozprával Milan Ondrík, že natáčanie tejto snímky bolo skúškou, na akú sa nedá pripraviť. Už od prvých dní cítil, že nejde o obyčajnú hereckú úlohu. Každý záber, každá emócia sa mu vpíjala pod kožu. A zostala tam dodnes.
Úloha, ktorá nenechá dýchať
Hlavná postava Michal prežíva nočnú moru, akú si nechce predstaviť žiadny rodič – stratí dieťa vlastnou nedbalosťou. Ondrík musel na plátne prežiť okamih, ktorý je v realite nepredstaviteľný. „Áno, bola to najťažšia úloha, akú som mal,“ začal Ondrík.
„Ale keď som videl film, povedal som si, že to stálo za to. To spektrum emócií, ktoré sa tam odohráva, je obrovské. Nie je to len o tom, že vidíte človeka, ktorého ľutujete, ale že vidíte život niekoho, komu sa všetko absolútne zmenilo,“ priznal.
