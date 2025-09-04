Film Otec priniesol Milanovi Ondríkovi traumu: Aj po nakrúcaní ho neopúšťa desivý pocit viny

Foto: Profimedia, Instagra, (milan_ondrik_official)

Frederika Lyžičiar
Prežiť na plátne stratu vlastného dieťaťa bola úloha, ktorá ho poznačila aj v súkromí.

Niektoré roly herec odohrá, iné si odtrpí. A potom prídu tie, ktoré ho zmenia navždy. Psychologická dráma Otec patrí práve sem – k príbehom, ktoré bolia nielen na plátne, ale aj v zákulisí.

Pre Nový čas porozprával Milan Ondrík, že natáčanie tejto snímky bolo skúškou, na akú sa nedá pripraviť. Už od prvých dní cítil, že nejde o obyčajnú hereckú úlohu. Každý záber, každá emócia sa mu vpíjala pod kožu. A zostala tam dodnes.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ženský magazín Diva.sk (@diva.sk)

Úloha, ktorá nenechá dýchať

Hlavná postava Michal prežíva nočnú moru, akú si nechce predstaviť žiadny rodič – stratí dieťa vlastnou nedbalosťou. Ondrík musel na plátne prežiť okamih, ktorý je v realite nepredstaviteľný. „Áno, bola to najťažšia úloha, akú som mal,“ začal Ondrík.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa OZETA (@ozetaofficial)


„Ale keď som videl film, povedal som si, že to stálo za to. To spektrum emócií, ktoré sa tam odohráva, je obrovské. Nie je to len o tom, že vidíte človeka, ktorého ľutujete, ale že vidíte život niekoho, komu sa všetko absolútne zmenilo,“ priznal.

Technická dokonalosť za cenu bolesti

