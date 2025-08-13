Film MIKI mieri na obrazovky: Pozrieť si ho bude môcť každý. Môžete sa tešiť na viac scén, ktoré ešte neboli nikde odvysielané

Foto: Cinemart

Klaudia Oselská
Mikuláš Černák
Čoskoro aj vo vašej obývačke.

Obrovský slovenský hit, ktorý minulý rok ovládol nielen kiná, ale aj Netflix, už čoskoro dorazí na televízne obrazovky. Ponúkne dlhšiu stopáž, než ste videli v kinách alebo na Netflixe.

Ako informoval web Mediaboom, Televízia JOJ prinesie od septembra divákom prvú časť dvojdielnej filmovej série o bývalom mafiánovi Mikulášovi Černákovi. Navyše, diváci sa môžu tešiť na viac scén a dlhšiu stopáž, než videli v kinách či na Netflixe.

Kým film v kinách trval 105 minút, televízne spracovanie ponúkne až štyri epizódy po 50 minút, čo znamená viac priestoru na detaily, postavy aj dramatické momenty. Prvá časť by mala byť odvysielaná v nedeľu 7. septembra, ale až o 22:00, pretože obsah snímky nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov.

Kriminálny triler s názvom MIKI, od talentovaného režiséra Jakuba Kronera, je inšpirovaný skutočnými udalosťami zo života bývalého bosa Mikuláša Černáka, pričom rozpráva príbeh o vzostupe jednej z najobávanejších mafiánskych skupín na Slovensku. Snímka tak ponúka divákom pohľad do zákulisia organizovaného zločinu na Slovensku v 90. rokoch minulého storočia.

Hlavnou postavou filmu je Mikuláš Černák, ktorého stvárnil známy slovenský herec Milan Ondrík. Film odhaľuje nielen jeho kriminálnu kariéru, ale aj rodinné vzťahy.

Foto: Cinemart

Ovládol kiná aj Netflix

MIKI je od 22. novembra 2024 dostupný aj na streamovacej platforme Netflix, kde sa okamžite stal obrovským hitom na domácom trhu aj u našich susedov, na prvých priečkach najsledovanejších titulov sa dokonca udržal viac ako polroka.

Okrem úspechu na Netflixe si MIKI vydobyl miesto aj medzi najúspešnejšími filmami v kinách. Na Slovensku zarobil takmer 3 milióny eur, čím sa stal jedným z najziskovejších slovenských filmov všetkých čias. Zároveň získal veľkú popularitu aj na zahraničnom trhu, najmä v Čechách, kde zarobil cez 100-tisíc eur.

