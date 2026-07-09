Slovák vyhral v lotérii 470-tisíc eur. Trafil všetkých 6 čísel

Ďalší Slovák vyhral v lotérii rozprávkovú sumu. Muž z Trnavského kraja domov odišiel ťažší až o neuveriteľných 470-tisíc eur. V posledných mesiacoch sa však Slovákom s výhrami darí. Len pred pár dňami vyhral ďalší muž z Trnavského kraja takmer 86-tisíc eur. Minulý mesiac zas iný muž vyhral 415-tisíc eur. No šťastie majú aj naši susedia. V máji neznámy výherca z Českej republiky vyhral až 120 miliónov eur, čo patrí medzi najvyššie výhry tohto roka v Eurojackpote.
Šťastie mu priniesla doplnková hra
Ako informuje lotériová spoločnosť Tipos na sociálnej sieti, ďalší Slovák mal obrovský úspech v hre. V stredajšom žrebovaní lotérie totiž vyhral viac ako 470-tisíc eur.
„Hráč z Trnavského kraja si na svoj tiket v hre Loto 5 z 35 pridal aj doplnkovú hru Joker. A práve tá mu priniesla obrovský dôvod na radosť,“ uviedli z Tiposu. V doplnkovej hre trafil všetkých šesť čísel – 9, 1, 6, 8, 5 a 0.
Ide o druhú výhru v Trnavskom kraji tento mesiac
Pritom len pred pár dňami obrovská výhra putovala na západ Slovenska, opäť do Trnavského kraja. V žrebovaní hry LOTO 5 z 35 výherca získal jackpot vo výške 85 847,11 eura.
Zaujímavosťou je, že výherca si čísla nevyberal sám. Rozhodol sa pre päťtipovú náhodnú stávku a práve jeden z automaticky vygenerovaných tipov obsahoval výhernú kombináciu. Hráč svoju stávku uzatvoril priamo v deň žrebovania. Za celý tiket vrátane doplnkovej hry JOKER zaplatil len 3,60 eura, čo znamená, že z relatívne malej investície získal výhru presahujúcu 85-tisíc eur.
Šťastnú kombináciu tentoraz tvorili čísla 5, 7, 18, 27 a 33. Práve tie priniesli výhru v prvom poradí, ktorá sa zastavila na sume takmer 86-tisíc eur. LOTO 5 z 35 patrí medzi hry, v ktorých hráči vyberajú päť čísel z celkového počtu 35. Cena jedného tipu je 0,60 eura.
Hoci sa môže zdať, že výhercov pribúda pravidelne, získať hlavnú výhru rozhodne nie je jednoduché. Pravdepodobnosť úspechu v prvom poradí je približne 1 ku 324 000.
Zdá sa, že Slovákom praje šťastie v hre
Slovenským hráčom sa však v poslednom období mimoriadne darí. Len nedávno totiž putovala na Slovensko aj jedna z najvyšších výhier posledného obdobia v lotérii Eurojackpot. Slovenský hráč sa v poslednom júnovom žrebovaní zaradil medzi iba troch úspešných tipujúcich v celej Európe, ktorým sa podarilo získať výhru v jednej z najvyšších kategórií. Na jeho účet smerovalo 415 489 eur, rovnakú sumu získali aj výhercovia z Chorvátska a Nemecka.
Spoločnosť TIPOS vtedy neuviedla, z ktorého regiónu Slovenska výherca pochádza ani kde podal svoj tiket. Identita majiteľov veľkých výhier totiž často zostáva verejnosti neznáma a nie je výnimkou, že sa ich mená nikdy nezverejnia.
Do Česka zavítala najvyššia výhra tohto roka v Eurojackpote, až 120 miliónov eur
Z rozprávkovej výhry sa predtým radoval aj hráč z Českej republiky, ktorý si 26. mája odniesol jackpot vo výške 120 miliónov eur, čo patrí medzi najvyššie výhry tohto roka v Eurojackpote. Šťastie sa pritom nevyhýba ani slovenským hráčom. Ešte v apríli si jackpot rozdelili dvaja výhercovia, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Keďže obaja uhádli všetkých päť hlavných aj dve dodatkové čísla, každý z nich získal rovných 5 miliónov eur.
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