Ak sa chystáte do Talianska, buďte opatrní: Od jazera Como môžete odísť o 200 eur ľahší

Mnohé destinácie, kam sa hrnie obrovské množstvo ľudí, bojujú s problémovými turistami. Tí neraz zabúdajú, že v mestách, do ktorých prichádzajú na dovolenku, žijú aj domáci obyvatelia. Krajiny tak zavádzajú čoraz prísnejšie opatrenia. Radí sa medzi ne aj Taliansko, ktoré prichádza s novou pokutou.
Môžete odísť o 200 eur ľahší
Ako informuje The Guardian, rybárska dedina Varenna pri jazere Como zaviedla pokuty vo výške až do 200 eur pre ľudí, ktorí sa prechádzajú s obnaženým hrudníkom alebo len v plavkách. Ide o najnovší pokus dovolenkovej destinácie zakročiť proti nevychovaným turistom.
Celoročne tu žije len približne 650 obyvateľov, no ich životy čoraz viac znepríjemňujú turisti, ktorí zabúdajú na slušné správanie. Nové pravidlo má do dediny pomôcť prinavrátiť trochu pokoja a kultúry. Pre ľudí, ktorí sa chystajú k jazeru Como, to znamená, že bez trička, resp. len v plavkách sa môžu pohybovať iba na miestach, ktoré sú na to vyhradené, teda na plážach pri jazere alebo počas výletu loďou.
Turistom, ktorí pravidlo odignorujú, hrozí pokuta vo výške od 50 do 200 eur. Tu však nové opatrenia nekončia. Počet účastníkov organizovaných zájazdov bol totiž obmedzený na maximálne 25 osôb. Turisti nesmú takpovediac upchávať uličky Varenny. Sprievodcovia tiež majú po novom zakázané používať reproduktory.
Domáci vítajú novinky s nadšením
„Varenna je nádherná dedinka a sme hrdí na to, že každý rok vítame stovky tisíc návštevníkov z celého sveta. Kvalita života našich obyvateľov však nesmie byť obetovaná v mene masového cestovného ruchu,“ vyjadril sa Mauro Manzoni, starosta Varenny.
Pravidlá vstúpili do platnosti pred niekoľkými dňami a domáci ich vítajú s nadšením. Majiteľ jedného z obchodov sa vyjadril, že na pláži nech si turisti robia, čo chcú. Keď však idú do reštaurácie, do obchodu alebo do kostola, mali by sa podľa neho slušne obliecť.
Zákaz selfie fotiek
Mnohé mestá a obce po celom Taliansku zaviedli podobné opatrenia v snahe vysporiadať sa s problémami, ktoré so sebou prináša nadmerný cestovný ruch. V roku 2022 vtedajší starosta mesta Sorrento zaviedol podobné pravidlá týkajúce sa oblečenia. Chodenie v plavkách a bez trička označil za nevhodné správanie a taktiež zaň zaviedol vysoké pokuty.
V populárnom pobrežnom mestečku Portofino v Ligúrii zas boli v roku 2023 zakázané selfie fotky a určité oblasti boli vyhlásené za „zóny bez čakania“. Tento krok mal odradiť turistov od príliš dlhého zdržiavania sa na jednom mieste.
Pravidlá sprísňuje aj Chorvátsko
Na prísnejšie pravidlá si treba dať pozor nielen v Taliansku, ale aj v ďalších destináciách, vrátane Chorvátska. Ako sme vás informovali, v Splite sa po novom alkohol nebude môcť predávať medzi ôsmou hodinou večer a šiestou ráno. Split takto reaguje najmä na dianie v okolí barov a nočných klubov v meste, kde je správanie turistov pod vplyvom často vskutku neznesiteľné.
Domáci sa neraz sťažujú na to, že správanie turistov je nielen obťažujúce, ale aj nebezpečné. Split sa totiž pomaly, ale isto zmenil na divoké párty mesto, no od tejto nálepky sa chce odkloniť. Chce sa zamerať na bohaté kultúrne dedičstvo, prírodné krásy a budovať prostredie vhodné pre rodiny. Cieľom vraj nie je celkom stopnúť zábavu, ale priviesť ľudí k tomu, aby sa zabávali zodpovedne.
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