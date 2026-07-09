Japonská polícia rieši prípad ako z hororu: Žena zašila spolubývajúcej ústa

Záber na dom v Japonsku a páchateľku

Foto: YouTube - Nippon Television News Japan (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
SITA
„Podozrivá sa rozčúlila pre hádku a zašila mi pery“.

Polícia rieši niekedy priam až neuveriteľné prípady a toto je jeden z nich. Japonská polícia zadržala v blízkosti Tokia 49-ročnú ženu, ktorá svojej spolubývajúcej údajne zašila pery, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom píše s odvolaním sa na správu agentúry AFP.

Incident sa odohral ešte 29. júna v meste Koga, kedy Masae Sakurajová údajne zašila pery svojej spolubývajúcej „s ihlou a niťou“, potvrdila hovorkyňa polície v prefektúre Ibaraki. To, ako presne k incidentu došlo, či s tým žena súhlasila, alebo ako sa takéto niečo vôbec môže stať, je nateraz nejasné.

Obeťou je 42-ročná žena, ktorá z domu ušla do neďalekého obchodu s papierom, na ktorom bolo napísané „prosím, pomôžte mi“, povedal AFP policajný predstaviteľ. Podľa zranenej ženy sa „podozrivá nahnevala vzhľadom na nejaký problém“, informovala televízia NHK. Polícia tento týždeň v pondelok Sakurajovú zadržala „pre podozrenie z napadnutia“.

Podľa nepotvrdených informácií s dvomi ženami bývala v dome ešte jedna osoba. Polícia incident vyšetruje. Zranená žena podľa verejnoprávnej televízie NHK na polícii vypovedala, že „podozrivá sa rozčúlila pre hádku a zašila mi pery“.

Sprej na medvede na pošte

Nejde pritom o jedinú zvláštnu správu z Japonska z posledných dní. Päť ľudí skončilo v nemocnici po tom, ako sa v budove pošty v centre mesta Nagoja nadýchali obsahu spreja proti medveďom. Ten omylom vystrekol cudzinec, ktorý sa za to medzičasom ospravedlnil a uviedol, že nešlo o úmysel. Incident sa stal v čase, keď sa v Japonsku zvýšil počet útokov medveďov na ľudí.

Záber na medveďa hnendého
Ilustračná foto: SITA – Branislav Bibel

Ako s odvolaním sa na zástupcu hasičského zboru informovala agentúra AFP, po vypustení obsahu spreja pociťovalo osem ľudí nevoľnosť a piatich z nich previezli do nemocnice. Od 1. apríla v Japonsku pri útokoch medveďov prišlo o život najmenej päť ľudí. Tento týždeň úrady preverujú aj možný šiesty prípad. K tomu došlo v horskej oblasti na severe krajiny kde našli telo muža so stopami po uhryznutí.

Z údajov ministerstva životného prostredia vyplýva, že tento rok je prvým za posledných osem, kedy v období apríla až júna po útoku medveďa prišli o život viac ako dve osoby. Vedci nárast počtu útokov pripisujú rastúcej populácii medveďa a úbytku obyvateľov na vidieku, čo týmto zvieratám uľahčuje prenikanie do ľudských sídiel.

V júni policajti spolu s poľovníkmi niekoľko dní naháňali medveďa, ktorý sa pohyboval po meste Ucunomija severne od Tokia. Pre obavy z možného útoku tam prerušili aj vyučovanie v školách.

Starosta rozdelila krajinu

Krajinu zas rozdelila starostka japonského mesta Jawata, Šóko Kawatová, oznámila, že ide na materskú dovolenku a pre toto rozhodnutie sa ocitla v centre celonárodnej diskusie o tom, či by volení predstavitelia mali mať možnosť čerpať voľno po narodení dieťaťa. Stanica BBC konštatuje, že diskusia sa rozprúdila v krajine, ktorá zápasí s nízkou pôrodnosťou.

Reakcia na Kawatovej rozhodnutie bola podstatne silnejšia a rozporuplnejšia ako očakávala. „Bola som veľmi prekvapená, pretože reakcia bola taká veľká,“ priznala starostka mesta Jawata v prefektúre Kjóto. Keďže japonská legislatíva nepozná oficiálnu materskú dovolenku pre volených predstaviteľov samospráv, nepôjde o formálne čerpanie voľna. Kawatová poverila výkonom svojich právomocí svojho zástupcu.

Niektorí oceňujú, že dáva prednosť rodine a zároveň vytvára pozitívny príklad pre ďalšie ženy, ktoré uvažujú o vstupe do politiky. Kritici naopak tvrdia, že prerušenie výkonu verejnej funkcie je nezodpovedné. Niektorí argumentujú tým, že ak chcela mať dieťa, mala otehotnieť ešte pred nástupom do úradu. Objavili sa tiež názory, že politici, ktorí plánujú dlhšiu neprítomnosť, by mali z funkcie odstúpiť alebo by počas materskej dovolenky nemali poberať plný plat.

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