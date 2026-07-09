Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Trvalo pár sekúnd. Podľa ľudí bolo hrozivé

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Primošten, Chorvátsko, ilustračné foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Chorvátsko
„Znelo to ako dvojitý náraz,“ opísal jeden zo svedkov.

Obľúbenú dovolenkovú destináciu Slovákov – Chorvátsko včera večer zasiahlo zemetrasenie. Otrasy trvali len pár sekúnd. Zemetrasenie malo silu 2,3 magnitúdy, čo považujeme za slabšiu seizmickú udalosť. Zatiaľ neboli hlásené žiadne väčšie škody ani zranenia. Podľa svedkov však bolo zemetrasenie hrozivé, tvrdia, že mali strach. Citeľné bolo nielen v Chorvátsku, ale aj v Slovinsku. Nejde však o prvé zemetrasenie v Chorvátsku v tomto roku, už v máji bolo zaznamenané zemetrasenie s magnitúdou 4,1.

Trvalo tri či štyri sekundy

Ako informoval chorvátsky portál Net, Chorvátsko včera 8. júla po 19.30 zasiahlo zemetrasenie. Epicentrum sa nachádzalo 18 kilometrov od mesta Karlovac a asi len 5 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Záhreb. Podľa ľudí ho však  bolo cítiť v celej pohraničnej oblasti so Slovinskom, najmä v obciach Žakanje, Kamanje a Ribnik. Cítiť ho tak mohli aj ľudia v Slovinsku. Malo silu 2,3 magnitúdy.

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Otrasy síce trvali len asi tri či štyri sekundy, no podľa ľudí boli skutočne hrozivé„Znelo to ako dvojitý náraz,“ opísal jeden zo svedkov.

„Bolo to extrémne silné. Nepamätám si, že by bolo niekedy také. Už som bola pripravená vybehnúť z domu. Mala som naozaj strach, nevedela som, čo sa deje,“ opísala ďalšia svedkyňa.

Split v Chorvátsku
Split, ilustračné foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zemetrasenie s magnitúdou 2,3 však patrí medzi slabšie seizmické udalosti. Napriek tomu ho môžu obyvatelia v blízkosti epicentra cítiť, najmä ak sa nachádza v malej hĺbke alebo v tichom prostredí. Viacerí obyvatelia pohraničných oblastí potvrdili, že otrasy aj sprievodný zvuk zaznamenali.

Volcano Discovery uvádza, že hypocentrum zemetrasenia bolo v hĺbke 11 kilometrov a udalosť bola potvrdená na základe údajov zo šiestich seizmických staníc. Odhadovaná intenzita otrasov dosiahla druhý stupeň podľa modifikovanej Mercalliho stupnice, čo zodpovedá veľmi slabému traseniu.

Aj v máji Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie

Nejde však o prvé zemetrasenie v Chorvátsku v tomto roku. Už v máji sme vás informovali, že krajinu  zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Otrasy s epicentrom neďaleko mesta Osijek vtedy dokonca pocítili aj v Srbsku a Maďarsku, pričom svedkovia popísali krátky, intenzívny hluk pripomínajúci vlak či hrmenie.

Dunenie trvalo len pár sekúnd a triaslo nábytkom, úrady však nehlásili žiadne väčšie škody. Epicentrum sa nachádzalo v oblasti Kopački rit, približne 30 kilometrov od Osijeku. Podľa seizmografov dosiahla intenzita otrasov v centre piaty stupeň európskej makroseizmickej stupnice.

Split v Chorvátsku
Pláž v chorvátskom Splite, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Rovnako silné zemetrasenie bolo v Chorvátsku aj minulý rok, ale vo februári. V tom čase severným Chorvátskom otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 4,0. Podľa údajov Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) bolo jeho epicentrum v oblasti Taborište, len 3 kilometre juhovýchodne od mesta Petrinja.

Otrasy zasiahli širokú oblasť – cítili ich ľudia až 300 km od epicentra, vrátane Slovinska a Bosny a Hercegoviny. Najsilnejšie otrasy zaznamenali v okolí Sisaku, kde miestni obyvatelia v panike vybiehali do ulíc. V niektorých oblastiach došlo aj k výpadkom elektriny. Svedkovia zemetrasenia popisovali, že najprv počuli dunenie, ktoré následne sprevádzali silné otrasy trvajúce približne 5 až 6 sekúnd.

Hoci epicentrum bolo v severnej časti krajiny, zemetrasenie pocítili aj obyvatelia hlavného mesta Záhreb a dokonca aj ľudia v Splite na juhu Chorvátska. Podľa seizmológov nie sú v tejto oblasti podobné otrasy ničím výnimočným, pričom bežne dosahujú magnitúdu do 5,0. Opäť však neboli hlásené žiadne vážnejšie škody ani zranenia.

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