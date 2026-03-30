Hovoria o divadielku. Diváci Let’s Dance po vypadnutí Polnišovej žiadajú radikálny krok televízie

Foto: Instagram (letsdance.markiza)

Dana Kleinová
Let’s Dance
S vypadnutím ďalšieho páru stúpajú pochyby divákov.

Tanečná horúčka spojená so šou Let’s Dance len nedávno začala a už od začiatku rozhádala fanúšikov. Tí totiž majú jasné názory na to, kto má postúpiť a kto vypadnúť a ak sa im hodnotenie poroty nepáči, neboja sa ozvať. Navyše sa zdá, že majú problém aj s hlasmi a hodnotením iných divákov.

Ako prví vypadli Janka Hospodárová a Fabio Bellucci. Minulý týždeň sa k nim pridali Vlado Kobielsky a Natália Horváthová. Po nedeľňajšom prenose vypadnutú trojicu nateraz uzavrela Petra Polnišová a Vilém Šír. O tom, že by mali vypadnúť práve oni, sa pritom hovorilo už od vypadnutia Hospodárovej, keď diváci tvrdili, že tento pár bol o čosi slabší a spolu s ním aj Juraj Mokrý s tanečnou partnerkou.

Výsledky hlasovania sa im nepozdávajú

Zatiaľ čo diváci vo veľkom hovorili o nespravodlivosti už predošlé týždne, teraz sa to ešte viac vystupňovalo.

„Toto už fakt nie je fér. Neverím, že nemali viac hlasov ako Juraj, veď Peťku milujeme všetci. Som akože rada, že Juraj je nazad na obrazovke, ale pokiaľ sa má hodnotiť tanec tak nie je o čom,“ vyjadrila svoj názor diváčka pod fotografiou vypadnutej dvojice. Ďalší divák si už nebral servítku pred ústa a rovno napísal: „Ako fakt? Bola oveľa lepšia ako trapko Mokrý. Chcel by som vidieť hlasovanie ľudí… Určite nedostal viac hlasov ako Petra.“

Našla sa však diváčka, ktorá pripomenula, že hoci má Polnišová veľa fanúšikov, rovnako to je aj v prípade herca. „Ja neviem, čo ľudí tak prekvapuje, že toľko ľudí má rado Mokrého. Každý má niekoho iného, napríklad ja sa teším vždy na Juraja a taká Gabika ma nesmierne nudí, že by mi nevadilo keby tam nebola. Každý má iných favoritov pre pána. Je to hlavne show… A ja chcem vidieť v nedeľu opäť nejaké výnimočné zaujímavé vystúpenie v podaní Mokrého, tak sa teším veľmi. Postupne vypadnú všetci a o mesiac si ani nespomeniete načo toľko hnevu,“ skonštatovala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Napriek tomu presvedčenie, že Juraj Mokrý je najslabším tanečníkom v šou ďalej pokračovalo a diváci sa začali dožadovať toho, aby televízia začala ukazovať výsledky hlasovania.

„Ak budúci týždeň nevypadne p. Mokrý, tak buď sú ľudia naozaj slepí, alebo hlasovanie nefunguje na fair play princípe. A to pozor, proti Jurajovi nemám vôbec nič! Ale je na ňom vyložene vidieť, že trpí, že ho to nebaví… Ľudia by sa mali na toto zamerať,“ napísala diváčka v komentároch.

„Prečo Nela je stále v ohrození? A toho Mokrého tam stále pretláčate ako fakt vám už drbe?“ pýtal sa iný divák, ktorému sa zas nepozdávali slabé výsledky Nely Pociskovej.

Začali sa tak hromadiť komentáre štýlu: „@letsdance.markiza ukážte hlasovanie prosím.“ alebo „@letsdance.markiza ukážte divákom hlasovanie“, pričom diváci dokonca začali označovať aj jedného z tvorcov: „@pepemajesky ukážte prosím tie smsky, lebo veď to už všetci vidia, že to je divadielko.“

