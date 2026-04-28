Postava, ktorá ho zasiahla: Pre herca zo Sľubu nejde o obyčajný seriál, vidí v ňom vlastný rodinný príbeh

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Keď sa fikcia stretne s realitou.

Známy herec, ktorého hlas si mnohí doteraz spájajú s Chandlerom z Priateľov, sa podelil o svoje dojmy zo seriálu Sľub, v ktorom stvárňuje postavu Paľa Hanúska. Ako prezradil, práve táto rola v ňom vyvoláva silné spomienky na vlastné detstvo a rodinné prostredie.

Dušan Cinkota priznal, že pri nakrúcaní má niekedy pocit, akoby nehral len televíznu postavu, ale akoby sa v nej odrážali aj črty jeho vlastného otca. Atmosféra seriálu mu je veľmi blízka a prirodzene v ňom prebúdza nostalgiu, ako vyšiel s pravdou von v Teleráne.

V Sľube nachádza odraz vlastného otca

V retro seriáli môžu diváci často vidieť rodiny, ako spolu raňajkujú a užívajú si prvé spoločné chvíle nového dňa. Podobný rituál dodržiava aj sám herec. “Áno, väčšinou, keď som doma ráno, tak raňajkujeme spolu, lebo vstávame skoro. Oginka budíme okolo 6:00, aby o 7:00 mohol byť v škole,” uviedol Dušan Cinkota, o ktorom je známe, že má rád dobré jedlo.

Môže si v produkcii objednať niečo dobré, aby mu to nachystali? “To sa nehovorí. Niekedy nám ale spravia to, čo si prajeme,” poznamenal tajomne umelec zaujímavú pikantériu, o ktorej zrejme nik nevedel. Najviac ho však teší samotné hranie v Sľube. Dokonca má pocit, ako keby stvárňoval svojho skutočného otca.

Je za tým charakter Paľa Hanúska, ktorého sa zhostil ako kontrast k Zdene Hanúskovej. Hercova mama sa totiž volala Zdena a jeho otec bol zase pokojný a vyrovnaný podobne ako postava, ktorú hrá Dušan Cinkota. “Nikdy nekričal, nikdy nás nebil. Strašne by som chcel byť po ňom. Bol to človek, ktorý si dvakrát niečo premyslel, kým niečo povedal. Proste hrozne som si ho vážil pre tieto jeho vlastnosti a tento charakter sa snažím viesť aj v tom Paľovi Hanúskovi. A veľmi sa mi to páči. Robí mi to taký balzam na duši, že áno, tie spomienky na toho tatka sa takto prejavili,” vyjadril sa.

