Dunaj, k vašim službám opäť oživí dejiny: Seriál čaká tragédia v Ostrom Grúni a možný návrat postáv

Foto: TV Markíza / Profimedia

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Už je známe, že tvorcovia ukážu masaker v Ostrom Grúni. Ponúka sa tak otázka, či diváci uvidia aj oslobodenie Auschwitzu.

Hoci je Dunaj, k vašim službám len historický projekt a nie dobový, odráža skutočné udalosti z dejín. Diváci sa vďaka nemu presunuli do obdobia druhej svetovej vojny a sledujú krutosť, ktorá v tých časoch panovala. Videli pritom aj ďalšie udalosti, ktoré sa skutočne stali, ako napríklad bombardovanie rafinérie Apollo.

Čoskoro sa pritom dočkajú ďalšieho takéhoto významného historického okamihu, na ktorý sa nedá zabudnúť. Ako stojí v popise k 12. epizóde, ako uvádza portál ČSFD, už v druhom májovom týždni budú diváci sledovať, ako sa v Ostrom Grúni sa rozhoria plamene. Hneď po tejto udalosti pritom môžu očakávať ďalší okamih, ktorý bude mať na dej veľký vplyv a odhalí osudy viacerých postáv.

Masaker v Ostrom Grúni

Podľa záznamov Ústavu pamäti národa sa 21. január 1945 zapísal čiernymi písmenami do slovenských dejín. V tento deň sa obce Kľak a Ostrý Grúň stali dejiskom najväčšieho masakra zo strany vtedajšej nemeckej okupačnej moci. V nedeľu skoro ráno vtrhli príslušníci Abwehrgruppe 218 a pravdepodobne aj príslušníci trestaneckej jednotky Dirlewanger najprv do Ostrého Grúňa a potom do Kľaku, kde začali vraždenie. Množstvo ľudí pritom našli ešte v posteliach, odkiaľ ich vyťahovali, strieľali a neraz len postrelených ešte zaživa hádzali do ohňa vlastných domov, ktoré vojaci medzitým zapálili.

Foto: ARCHÍV TASR

V Ostrom Grúni padlo vraždeniu za obeť 62 obyvateľov, v Kľaku 84. Výsledkom tak bolo 146 zavraždených osôb, z toho 56 žien a 38 detí. Pôvodne naplánovaný cieľ vyvraždiť všetko obyvateľstvo, nacisti nakoniec nerealizovali. Stalo sa tak pravdepodobne vďaka intervencii miestneho katolíckeho kňaza Kľuchu, pôvodom karpatského Nemca, ktorý sa svojich farníkov pred nemeckým veliteľom zastal.

Oslobodenie Auschwitzu

To však nebol jediný okamih januára 1945, ktorý sa zapísal do histórie. Po tomto masakri sa však o niekoľko dní neskôr udial aj svetlejší moment, ktorý dal ľuďom naopak nádej a ukončil kruté zaobchádzanie. 27. januára 1945, ako uvádza Ústav, totiž došlo k oslobodeniu vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Nestalo sa tak však bez obetí a nepodarilo sa zachrániť všetkých preživších väzňov.

Oslobodenie Auschwitzu. Foto: Profimedia

S postupom Červenej armády začali nacisti koncom roka 1944 s likvidáciou tábora Auschwitz-Birkenau. V snahe zahladiť stopy ničili dokumentáciu, rozoberali baraky a odvážali ulúpený majetok. Definitívna evakuácia začala 17. januára 1945, keď približne 56 000 väzňov vyhnali na pochody smrti smerom do vnútrozemia ríše. V dôsledku mrazu, vyčerpania a brutality dozorcov počas nich zahynulo asi 15 000 ľudí.

V dňoch 20. a 26. januára 1945 vyhodili Nemci do povetria osvienčimské krematóriá a plynové komory. V komplexe zostalo vyše 8 000 zúbožených väzňov, ktorých nacisti plánovali zavraždiť, no v chaose sa im podarilo zabiť „len“ približne 700 z nich. Medzi preživšími boli aj deti a novorodenci. Zatiaľ čo väzni organizovali svojpomocnú pomoc, do tábora prichádzali ľudia z okolia – niektorí pomáhať sirotám, iní rabovať zvyšné cennosti.

Tábor definitívne oslobodili príslušníci sovietskej armády v sobotu 27. januára 1945 okolo 15:00. Príchod filmových štábov krátko po oslobodení umožnil celému svetu spoznať plný rozsah nacistických zločinov v Osvienčime.

Možný návrat postáv

Nedávno sme vás informovali v článku, že tvorcovia naznačili, že osud Urbanovcov ešte nie je konečný. „Čo bude konkrétne s Urbanovcami ďalej – to ukáže čas,“ oznámili po epizóde, ktorá ukázala Annu s Veronikou vo vlaku a veľké gesto Viliama, ktorý sa pridal k svojej rodine, hoci si tak podpísal istú smrť. Teda, aspoň si to myslel.

Foto: TV Markíza

Keďže sa blíži oslobodenie tábora, v ktorom je táto rodina nanajvýš necelý mesiac, stále ostáva nádej, že práve oni by mohli byť medzi tými väzňami, ktorí sa zachránia a vrátia domov. Nie sú však jediní, o kom diváci vedia, že skončil práve na tomto mieste.

Navyše, v tomto koncentračnom tábore sa nachádzala aj pani Mária, Dávidova babka, o ktorej sa naposledy zmienila Astrid a z jej slov bolo jasné, že je nielenže nažive, ale varí pre nacistov, čím svitla nádej, že by sa mohla zachrániť a vrátiť domov.

Neistý ostáva len osud Ester Karnitzovej, ktorú diváci naposledy videli v rovnakom vlaku, no odvtedy o nej nepočuli. Stále však platí, že ak smrť postavy nebola ukázaná na obrazovke priamo, stále je šanca, že sa znova vráti do deja, keď sa to bude tvorcom najviac hodiť.

