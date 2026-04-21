Možno ich nevideli poslednýkrát. Urbanovci z Dunaja, k vašim službám skončili v transporte

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Vilo Urban sa obetoval pre svoju rodinu.

Najnovšia epizóda Dunaja, k vašim službám potvrdila to, že nikto nie je nedotknuteľný. Hoci sa niektorí diváci v minulosti sťažovali na to, že sa Anna a spolu s ňou aj zvyšní Urbanovci až nerealisticky neustále vyhýbajú nebezpečenstvu, teraz im šťastie došlo. Navyše Viliam spravil rozhodnutie, ktoré sa rozhodne nerobilo ľahko.

Anna už raz takmer v transporte skončila. Vtedy sa s ňou vymenila Dávidova babička Mária a zachránila tak nielen ju, ale aj malú Veroniku. Teraz však také šťastie nemali.

„Vilo Urban sa z lásky k svojej rodine rozhodol pre veľkú obetu a dobrovoľne nastúpil do transportu, aby s Annou a Veronikou zdieľal ich údel, mohol ostať s nimi a byť im oporou. Nie každý by bol schopný takejto obete, no história pozná príbehy mnohých ľudí z celej Európy, ktorí sa rozhodli podobne … a čo bude konkrétne s Urbanovcami ďalej – to ukáže čas,“ opísali tvorcovia seriálu, čím naznačili, že sme možno o tejto rodine nepočuli poslednýkrát.

Natáčanie bolo veľmi emotívne

Nateraz je to však so seriálovými postavami rozlúčka a hoci neboli zabití priamo, ako napríklad Magda, ktorá im dlhé mesiace pomáhala, ich osud je stále rovnako krutý.

„Je iné, keď o tom človek len počuje a iné, keď to na chvíľu zažije. Mne bolo veľmi nepríjemné. Pri nakrúcaní v jednej chvíli nastala tma, moja seriálová dcérka sa okamžite rozplakala, všetci sme boli vystrašení. Predstava, že ideme niekam bez ničoho, bez hygieny, je hrozný pocit. Tí ľudia tam boli nahnaní a správali sa k nim horšie ako k zvieratám. Je desivé, že toto ľudia naozaj zažili a mnohí to ani neprežili,“ opísala Petra Polnišová pre Markízu.

„Keď si človek predstaví, že jeho ženu a dieťa odvezú niekam, kde viete, že žiadna budúcnosť nie je, tak rozhodnúť sa, že tam nastúpiť s nimi, to nie je ľahká vec. Na druhej strane, tá rodina je pre človeka celý život, bez nich by ten život vôbec nebol,“ dodal predstaviteľ Viliama, Martin Mňahončák.

