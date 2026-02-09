Dobré správy z olympiády: Slovenský skokan na lyžiach Kapustík postúpil do 2. kola na strednom mostíku

Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

Petra Sušaninová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Slovenský skokan na lyžiach postúpil do 2. kola.

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík pri svojej olympijskej premiére postúpil do 2. kola pondelkovej súťaže na strednom mostíku na ZOH 2026. V Predazze pristál v prvom kole na značke 102 metrov a so ziskom 124,6 bodu mu patrilo 22. miesto. V polovici súťaže sa usadil na čele Nemec Philipp Raimund (135,6), ktorý viedol o bod pred Francúzom Valentinom Foubertom, tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal (132,9).

Kapustík skákal ako 15. v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Vo veku 18 rokov najmladší skokan v štartovom poli sa po svojom skoku dostal do vedenia a napokon si s prehľadom udržal miesto v elitnej tridsiatke. Za sebou nechal napríklad aj Rakúšana Stefana Krafta či Slovinca Anžeho Lanišeka.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána Tomáš Tatar: Verí, že lídrami budú všetci
2.
Olympiáda sa ešte len začala, už je tu prvý bizár: So zlatými medailami nie je niečo v poriadku
3.
Vlhová o ťažkom rozhodnutí: Urobila som ho sama, víťazstvo je už to, že môžem byť tu
Zobraziť všetky články (16)

Najväčší favorit a suverénny líder Svetového pohára Slovinec Domen Prevc sa zaradil na ôsmu pozíciu (130,6), obhajca zlata z Pekingu 2022 na strednom mostíku Japonec Rjójó Kobajaši bol po 1. kole siedmy (130,8). Do 2. kola naopak nepostúpil trojnásobný olympijský šampión Kamil Stoch, Poliak obsadil v olympijskej derniére až 38. miesto.

V sobotu sa predstaví v súťaži na veľkom mostíku

Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray. Historicky najlepšie umiestenie na ZOH v ére samostatnosti dosiahol zatiaľ Martin Švagerko, ktorý v Lillehammeri 1994 skončil na 25. priečke na veľkom mostíku.

Kapustík si vybojoval účasť na olympiáde najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia 11 bodov, po 1. kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke. V sobotu sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Debut na ZOH absolvovala aj jeho sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá na strednom mostíku obsadila 41. miesto.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Seniorka vytiahla z tašky protitankovú strelu: Policajtov riadne prekvapila, museli evakuovať budovu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac