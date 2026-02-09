Seniorka vytiahla z tašky protitankovú strelu: Policajtov riadne prekvapila, museli evakuovať budovu

Foto: Facebook/ Policie České republiky

Petra Sušaninová
Českí policajti majú za sebou rušné dni.

Česká polícia informovala o 80-ročnej seniorke, ktorá v rámci zbraňovej amnestie minulý týždeň priniesla na jednu z pobočiek protitankovú strelu. Pokojne ju vybrala z tašky a odovzdala ju prekvapenému policajtovi.

Ako informuje polícia na svojom webe, na oddelenie Lhotka sa dostavila seniorka, ktorá vošla do čakárne a posadila sa. Keď k nej prišiel príslušník polície, z tašky vytiahla protitankovú strelu a odovzdala mu ju. Žena prekvapenému policajtovi vysvetlila, že strelu našla doma po svojom synovi a prišla ju odovzdať v rámci zbraňovej amnestie.

Muníciu na políciu nenoste

Policajti museli na miesto privolať pyrotechnika a budovu evakuovať. Našťastie, pyrotechnik zistil, že šlo o neaktívnu strelu P6 – 76 mm.

„Dôrazne žiadame občanov, aby sa nedotýkali žiadnej munície, výbušnín, výbušných zariadení (granátov, mín, rozbušiek, vojenských imitácií atď.),“ varuje polícia. Dodáva, aby sa podozrivého nálezu nedotýkali ani sa ho nesnažili nikam prepraviť. „Prosíme, nenoste ich na políciu!“ zdôrazňujú muži zákona. Vysvetľujú, že je potrebné zavolať na číslo 158 a privolaný pyrotechnik zistí, či je s predmetom možné bezpečne manipulovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trojročný chlapec vážil len 4 kilogramy: Rodičia dostali za týranie a vraždu dieťaťa doživotie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac