Seniorka vytiahla z tašky protitankovú strelu: Policajtov riadne prekvapila, museli evakuovať budovu

Česká polícia informovala o 80-ročnej seniorke, ktorá v rámci zbraňovej amnestie minulý týždeň priniesla na jednu z pobočiek protitankovú strelu. Pokojne ju vybrala z tašky a odovzdala ju prekvapenému policajtovi.
Ako informuje polícia na svojom webe, na oddelenie Lhotka sa dostavila seniorka, ktorá vošla do čakárne a posadila sa. Keď k nej prišiel príslušník polície, z tašky vytiahla protitankovú strelu a odovzdala mu ju. Žena prekvapenému policajtovi vysvetlila, že strelu našla doma po svojom synovi a prišla ju odovzdať v rámci zbraňovej amnestie.
Muníciu na políciu nenoste
Policajti museli na miesto privolať pyrotechnika a budovu evakuovať. Našťastie, pyrotechnik zistil, že šlo o neaktívnu strelu P6 – 76 mm.
„Dôrazne žiadame občanov, aby sa nedotýkali žiadnej munície, výbušnín, výbušných zariadení (granátov, mín, rozbušiek, vojenských imitácií atď.),“ varuje polícia. Dodáva, aby sa podozrivého nálezu nedotýkali ani sa ho nesnažili nikam prepraviť. „Prosíme, nenoste ich na políciu!“ zdôrazňujú muži zákona. Vysvetľujú, že je potrebné zavolať na číslo 158 a privolaný pyrotechnik zistí, či je s predmetom možné bezpečne manipulovať.
Nahlásiť chybu v článku