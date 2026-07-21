Medveďa, ktorý napadol muža na Liptove, eliminovali: Obec žiada rázne opatrenia

Medveď hnedý v ZOO Bojnice

Ilustračná foto: TASR, Alexandra Moštková

Michaela Olexová Zuzana Veslíková
TASR
Medvede na Slovensku
Zásahový tím medveďa identifikoval a po vykonaní zásahu prebiehala jeho dohľadávka. Ukončená bola 20. júla nájdením uhynutého jedinca.

Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža v intraviláne obce Závažná Poruba (okres Liptovský Mikuláš), eliminovali.

Zásahový tím pre riešenie problematiky medveďa hnedého identifikoval problémového jedinca a následne po vykonaní zásahu prebiehala jeho dohľadávka, ktorá bola v pondelok (20. 7.) ukončená nájdením uhynutého jedinca. Obec o tom informovala na svojej webovej stránke.

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K napadnutiu muža došlo podľa starostu obce Vladimíra Mlynčeka v zastavanej časti obce, približne 100 metrov od budovy obecného úradu.

Ide o tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine v tomto roku

„Našťastie sa to skončilo len povrchovými zraneniami. Na miesto prišla polícia i záchranári, ktorí muža ošetrili a odviezli do nemocnice na nevyhnutné vyšetrenia,“ uviedol Mlynček. Doplnil, že v tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď medveď napadol človeka.

Samospráva žiada o vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré umožnia efektívny manažment populácie medveďa hnedého v oblastiach s jeho nadmerným výskytom. Obec sa zároveň už 24. júna obrátila listom na ministra životného prostredia so žiadosťou o prijatie konkrétnych opatrení na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov.

Ako sme vás už informovali, podľa ŠOP lokalitu v čase útoku monitoroval Zásahový tím NAPANT. „Žiadame obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch. Odporúčame vyhýbať sa pohybu osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách, a venovať zvýšenú pozornosť okoliu,“ uviedli bezprostredne po útoku ochranári.

Medveď hnedý v lese
Foto: TASR/AP

Obyvateľom odporučili, aby v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj, nepribližovali sa k zvieraťu a bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím.

Len pár dní po útoku v Liptove prišlo ďalšie stretnutie s medveďom

Aj lesní robotníci pri Hozelci a Gánovciach zažili nedávno počas rána chvíle, na ktoré len tak nezabudnú. Pri práci v lese ich prekvapil medveď, ktorý bol podľa miestnych nezvyčajne veľký. Muži nestrácali čas, nasadli do auta a z miesta odišli. Hoci sa krátko nato na sociálnych sieťach začali šíriť správy o útoku medveďa, ukázalo sa, že neboli pravdivé.

Šelma sa objavila len niekoľko stoviek metrov od chatovej oblasti. Lesní robotníci na medveďa narazili počas práce a keď sa rozbehol ich smerom, rozhodli sa okamžite odísť. Predstaviteľ miestneho urbáru pre TV Markíza povedal, že muži sú na pohyb medveďov zvyknutí. Tentoraz ich však prekvapila jeho veľkosť. „Tí chlapi už medvede videli aj predtým, ale toto bol naozaj mega medveď. Bol to poriadny kus,“ opísal.

Ako sa vyhnúť stretu s medveďom, ak sa chystáte do lesa?

Prinášame vám rady, ako sa stretu s medveďom vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch jednoduchých vecí. Sú nimi mierny hluk, vyhýbanie sa hustým porastom aj overenie danej lokality, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov. Práve tieto rady môžu znížiť riziko stretu s medveďom hnedým.

Medveď hnedý
Ilustračná foto: Unsplash

Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.

Počas pohybu v lese odborníci radia robiť mierny hluk, stačí aj hlasnejší rozhovor. „Vyhýbajte sa hustým porastom. Nezanechávajte odpad ani zvyšky jedla. Nepribližujte sa k uhynutým zvieratám. Sledujte svoje okolie,“ doplnili.

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