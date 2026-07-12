Medveď na Liptove zaútočil na muža priamo pred domom. Starosta opísal, čo sa stalo

V obci Závažná Poruba došlo k stretu človeka s medveďom. Incident sa odohral približne 100 metrov od obecného úradu. Starosta opísal, čo sa stalo. Muž utrpel len povrchové zranenia a bol prevezený do nemocnice.
Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná Poruba (okres Liptovský Mikuláš). Ako v tejto súvislosti informovala TV Joj, medveď v sobotu večer v obci zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom, a spôsobil mu ľahké zranenia.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť
Podľa ŠOP lokalitu monitoruje Zásahový tím NAPANT. „Žiadame obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch. Odporúčame vyhýbať sa pohybu osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách, a venovať zvýšenú pozornosť okoliu,“ uviedli ochranári.
Odporúčajú, aby obyvatelia v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj, nepribližovali sa k zvieraťu a bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím.
K incidentu došlo v zastavanej časti obce
Ako pre TASR uviedol starosta obce Vladimír Mlynček, k incidentu došlo v zastavanej časti obce, približne 100 metrov od budovy obecného úradu. „Našťastie sa to skončilo len povrchovými zraneniami. Na miesto prišli polícia i záchranári, ktorí muža ošetrili a odviezli do nemocnice na nevyhnutné vyšetrenia,“ uviedol Mlynček.
Doplnil, že členovia zásahového tímu boli na mieste do dvoch minút od ohlásenia napadnutia, keďže vzhľadom na zvýšený výskyt medveďa túto lokalitu pravidelne monitorujú. „V tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď medveď napadol človeka,“ dodal starosta Závažnej Poruby.
Medveďa videli aj v záhradkárskej oblasti v Handlovej
Ako sme vás dnes informovali, polícia Trenčianskeho kraja vydala na sociálnej sieti upozornenie pre občanov pohybujúcich sa v Handlovej. Uviedla, že nad obchodným centrom sa vyskytuje medveď hnedý.
„Upozorňujeme občanov na výskyt medveďa hnedého nad OD Lidl v Handlovej,“ informovala polícia. „Aktuálne bol spozorovaný medveď hnedý na ul. ČSA – záhradkárska oblasť nad OD Lidl v Handlovej,“ spresnila.
O situácii dostal avízo aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý je na ceste na miesto. „Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti. V prípade potreby alebo ohrozenia volajte linku 158,“ odkázala polícia občanom.
Ako sa vyhnúť stretu s medveďom, ak sa chystáte do lesa?
Prinášame vám rady, ako sa stretu s medveďom vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch jednoduchých vecí. Sú nimi mierny hluk, vyhýbanie sa hustým porastom aj overenie danej lokality, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov. Práve tieto rady môžu znížiť riziko stretu s medveďom hnedým.
Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.
Počas pohybu v lese odborníci radia robiť mierny hluk, stačí aj hlasnejší rozhovor. „Vyhýbajte sa hustým porastom. Nezanechávajte odpad ani zvyšky jedla. Nepribližujte sa k uhynutým zvieratám. Sledujte svoje okolie,“ doplnili.
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