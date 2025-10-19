Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Chorvátsko
Viete si predstaviť stráviť týždeň v Chorvátsku bez jediného dotyku s morom?

Ešte pred mesiacom by nám takáto otázka pripadala smiešna a aj väčšine Slovákov určite znie ako úplný nezmysel. Ako predsa poznamenal náš chorvátsky vodič: „Slováci sem chodia len kvôli moru a jedlu.“

Tentoraz sme sa však rozhodli túto predstavu obrátiť naruby. Namiesto letných charterových letov, ktoré lákajú turistov na júlové a augustové horúčavy, sme si zbalili kufre a turistické tenisky, a to až v druhej polovici septembra.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Parkovanie za 2 € a cestoviny za 11 €, ste tu za 7 hodín: Navštívili sme nádherné chorvátske mesto, ostali sme očarení
2.
Našli sme čarovný skrytý poklad v Chorvátsku, takmer 100 rokov bol zabudnutý: Ste tu za 7 hodín, za vstup zaplatíte 1 euro
3.
Okúpete sa tu aj v septembri, stačí vám predĺžený víkend: Našli sme skrytú chorvátsku pláž s čistým morom a ležadlami zadarmo
Zobraziť všetky články (254)

Dorazili sme v čase, keď sa krajina pomaly upokojuje, prímorské ulice sa vyprázdňujú a more, hoci je stále prítomné, už nie je hlavným cieľom cesty.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Chceli sme zistiť, aké je Chorvátsko, keď z neho mizne cestovná horúčka. A práve vtedy sme objavili jeho inú tvár – tichšiu, pokojnejšiu a oveľa autentickejšiu. A malo to ešte jednu obrovskú výhodu – konečne sme sa dostali na miesta, ktorým sa v lete pre horúčavy vyhýbame.

Teplota je príjemnejšia ako v lete

Po auguste sú teploty v Chorvátsku nižšie, ale o to viac zvládnuteľné. My sme vyrážali v druhej polovici septembra – vracali sme sa tesne pred začiatkom októbra.

Tráviť čas vonku bolo v závere septembra príjemnejšie ako v lete – užívali sme si, že sa nemusíme v čase obeda ukrývať v klimatizovaných priestoroch. Večer stačila jedna vrstva – tenký sveter alebo šatka. Počas dňa sme si sveter obliekli len v horách a za celý týždeň nás prekvapila len jediná búrka pri pobyte v Šibeniku.

Foto: prázdna riviéra uprostred slnečného dňa, interez.sk (Michaela Olexová)

Ak sa rozhodnete vyraziť do Chorvátska mimo hlavnej sezóny, perfektným obdobím je podľa nás práve jeseň. Počasie je vtedy stále teplé, no znesiteľné – ideálne najmä pre ľudí ako my, ktorí nemajú radi extrémne horúčavy.

Jedinou nevýhodou neskorej dovolenky sú kratšie dni a skorší príchod noci.

S jednou vecou sme nerátali

Letná sezóna končí – do Chorvátska sa lieta z týždňa na týždeň menej a poloprázdne nie sú len letiská, ale aj väčšina ciest.

Nás však čakalo jedno prekvapenie, s ktorým sme nerátali – rastúci trend výletných lodí kotviacich aj v chorvátskych letoviskách.

Tento fenomén nás ohromil až na záver výletu, pri návšteve mesta Zadar. Prehliadku mesta sme začínali skoro ráno a ulice boli takmer prázdne. Pred obedom sa však situácia dramaticky zmenila – ulice sa začali rýchlo plniť cudzincami zo všetkých možných krajín. Zhromažďovali sa okolo pamiatok, v uličkách, kráčali po riviére… Boli jednoducho všade.

Sprievodkyňa nám vysvetlila, že ide o cestovateľov z výletných lodí: prichádzajú ráno, odídu vždy poobede. Takýmto spôsobom funguje Zadar až 270 dní v roku.

Foto: Šibenik bol poloprázdny, Zadar plný turistov, interez.sk (Michaela Olexová)

Dobré je, že aj v mestách, akými je Zadar, turisti večer odídu a ulice zostanú takmer prázdne, čo robí prechádzky mimoriadne príjemnými. Pri prehliadkach mesta si môžete naplno vychutnať živú atmosféru letoviska, pri večeri už sedíte v poloprázdnych reštauráciách.

Ale najväčšou výhodou mimo sezóny je, že turisti z výletných lodí nepotrebujú nocľah, čo prispieva k výraznému poklesu cien ubytovania. V mestách zameraných na prímorský turizmus je tento úbytok priam ohromujúci – mimo leta sa viete dostať až na tretinovú cenu.

Tento rýchly pokles začína už v závere sezóny – takto vyzerá, ak hľadáte ubytovanie v Zadare na začiatku októbra.

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO
Foto: hľadanie ubytovania v meste Zadar na 1 noc pre dve osoby počas víkendu na začiatku októbra (Airbnb.com, Booking.c om)

Vstupy za zlomok ceny

Čo sa týka cien za jedlo a nápoje, Chorvátsko je stále samostatnou kapitolou. Krajina sa vyrovnáva so zdražovaním po prechode na euro a večera v reštaurácii nie je práve najlacnejšia záležitosť. Sprievodkyne sme sa pýtali, či ceny mimo sezóny klesajú. Odpovedala, že niektoré podniky síce ponúkajú sezónne akcie, no s výrazným zlacňovaním alebo upravením jedálneho lístka sa osobne nestretáva.

Cifry síce nepotešia, ale ani úplný horor sa nekoná: v dobre hodnotených reštauráciách priamo v historických centrách miest sme dostali kávu zväčša za 3 € a polievky v rozmedzí 4 až 7 €. Hlavné jedlá sa pohybujú od 10 do 35 €, čo síce nie je najlacnejšie, no ak sa vyhnete najdrahším položkám menu, ani vás to nenahnevá.

Ceny vstupov sa menia podľa lokality – občas zostávajú fixné, ale občas dramaticky klesajú. Najväčšie prekvapenie nás čakalo v Národnom parku Krka: od novembra do marca klesá vstupné zo 40 € na 7 €. V prechodných mesiacoch – apríl, máj a október – sú zľavy miernejšie, no stále výrazné: namiesto 40 € zaplatíte 20 €.

Sprievodca nám odporučil, že ak sa chceme vyhnúť masám, ideálne je doraziť v decembri po 15:00 – vtedy je park zaplnený úplne najmenej a prehliadky sú o to príjemnejšie.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Návštevu týchto miest nesmiete vynechať

Moru sme sa tentoraz vyhli – namiesto toho sme prešli pamiatky, národné parky a historické centrá. Teraz vám prinášame niekoľko tipov na výlety a zážitky, ktoré rozhodne stoja za to.

V Šibeniku nevynechajte Katedrálu svätého Jakuba, záhrady Kláštora svätého Vavrinca, a najmä pevnosť svätého Michala, ktorá ponúka nádherné panoramatické výhľady na celé mesto.

Foto: Katedrála svätého Jakuba a pevnosť svätého Michala, interez.sk (Michaela Olexová)

Síce trochu vyššiu cenu, no nezabudnuteľný zážitok, ponúka návšteva pevnosti sv. Mikuláša – ostrovnej pamiatky zapísanej v zozname svetového dedičstva UNESCO, ku ktorej sa dostanete loďou. V meste sa dá aj príjemne okúpať na mestskej pláži a samotný Šibenik má množstvo zákutí, ktoré stoja za objavenie.

Ak túžite po úniku do divokej chorvátskej prírody, okrem známeho Národného parku Krka odporúčame cestu do Paklenice – menej navštevovaná, no rovnako pôsobivá lokalita, ktorá svojou surovou krásou pripomína americký Washington. Nájdete tu kamenisté úseky, úchvatné výhľady aj trasy vhodné pre rodiny či horolezcov, ale aj skúsených turistov.

Foto: Paklenica a Kamenjak, interez.sk (Michaela Olexová)

Medzi náš najlepší tajný tip patrí výhľad z lokality Kamenjak. K panoramatickému bodu vás zavedie kamenistá cesta, ktorá spája históriu s prírodou – výhľad na najväčšie prírodné jazero v Chorvátsku dopĺňajú pamiatky staršie než mnoho dnešných štátov.

A ak hľadáte náročný zážitok, ktorý vo vás zanechá dlhodobú stopu, siahnite po safari prehliadke Velebitu. My sme ju absolvovali s rodinnou firmou – sprevádzal nás Bruno Marasović, ktorý sa postaral o jeden z najlepších momentov roka 2025.

Foto: safari Velebity, interez.sk (Michaela Olexová)

Vzal nás na miesta, kde sa natáčal Winnetou, previedol nás po odľahlých horských zákutiach, zoznámil s miestnymi farmármi, ktorých kravy sa voľne pasú uprostred hôr, a ukázal nám pamätníky pripomínajúce nedávne vojnové udalosti. Cena za podobný zážitok sa síce pohybuje na úrovni 135 eur, no so sebou si ho ponesieme do konca nášho života. Ak by ste mali zainvestovať do jedinej veci počas vášho výletu, naozaj odporúčame, aby to bola táto.

Objavili sme tri skvelé podniky

A narazili sme aj na tri podniky, ktoré stoja za zmienku.

Prvým je vinárstvo Anteho Sladića, kde si môžete dopriať degustáciu chorvátskeho vína, ktoré by podľa samotného Anteho mohlo mať rovnaký štatút ako talianske, nebyť komunistickej éry, počas ktorej chorvátske značky stratili svoju tradíciu. Atmosféra aj prístup majiteľa boli výnimočné – ochutnávka vín a olivových olejov dosahovala najvyššiu úroveň a odchádzali sme s pocitom, že sme zažili niečo naozaj autentické a vzácne.

Foto: vinárstvo Ante Sladića, interez.sk (Michaela Olexová)

Naším druhým tipom je návšteva historického otomanského hotela Maškovića Han.

Toto miesto nás očarilo svojou krásou aj historickou hodnotou – pri ceste po Chorvátsku ho určite nesmiete vynechať. Turecká káva, ktorú sme si tu dali, bola ako z iného sveta. K nej sme si pochutnávali na baklave – lahodnej, chrumkavej a oproti tým, ktoré dostanete na Slovensku, nepríliš presladenej. Sladkosť bola dokonale vyvážená a ceny príjemne prekvapili: káva za tri eurá, obrovský kus baklavy za šesť.

Foto: návšteva historického hotela, interez.sk (Michaela Olexová)

Na záver, veľký dojem v nás zanechala reštaurácia Bronzin. Ohromila nás nielen chuť jedla, ale aj samotná atmosféra. Obzvlášť nás potešila káva a tiramisu – bez váhania ich môžeme označiť za najlepšie, aké sme tento rok ochutnali.

Chorvátsko sme si mimo sezóny užili oveľa viac než uprostred leta

Návšteva krajiny mimo hlavnej sezóny prináša prázdne ulice, vyľudnené pamiatky aj citeľne priaznivejšie ceny. Obrovským plusom bolo, že sme často boli jedinými turistami na mieste – mohli sme si tak naplno vychutnať inú tvár inak známeho prostredia. A keďže tentoraz nešlo o leňošenie pri mori, počasie bolo ideálne na objavovanie zákutí, ktoré väčšina dovolenkárov v lete prehliada alebo sa im vyhýba v dôsledku vysokých teplôt.

Otvoriť galériu (11)

Nevýhodou však je, že ani koniec septembra nezaručuje úplne prázdne miesta. Na vlastnej koži sme to pocítili najmä v Národnom parku Krka a v Zadare, kde sa aj mimo sezóny tlačili stovky turistov. Ceny za jedlo síce neklesajú, no teploty áno – a hoci počasie bolo pre nás ideálne, trópy v októbri určite nečakajte.

Takéto podmienky nemusia vyhovovať každému. Náš verdikt je teda jasný: ak si ideálnu dovolenku predstavujete ako relax pri mori a milujete letné slnko, držte sa hlavnej sezóny. Ak však hľadáte autentickejšie zážitky, miernejšie teplo, chcete behať po horách bez rizika úpalu a potešia vás nižšie ceny, vyrazte mimo nej – pokojne aj v jeseni 2025.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej…
Odomknúť kamošovi / rodine

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac