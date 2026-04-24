Chorvátsko má vážny problém, môže mu odplašiť aj turistov: Riešia ho v Splite aj Záhrebe

Polícia v chorvátskom meste Zadar dostala v piatok e-maily s hrozbami, že vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach v oblasti boli nastražené výbušniny. Hrozby začala okamžite preverovať, informuje TASR podľa správy agentúry HINA a portálu Večernji.hr.
„Na základe pokynov polície sme poslali žiakov z hlavnej školy a zo všetkých šiestich jej pobočiek domov, lebo dnes nebude vyučovanie,“ uviedla Linda Kolegová Babajková, riaditeľka základnej školy v Preku na ostrove Ugljan.
Cieľom boli aj nákupné centrá
Pri doterajších kontrolách neboli nájdené žiadne výbušné zariadenia a príslušné zložky začnú stíhanie pre podozrenie z trestného činu, píše Večernji, podľa ktorého rovnaké hrozby riešili aj v hlavnom meste Záhreb a v Splite.
Chorvátska polícia tiež uviedla, že už vo štvrtok dostala e-mail, podľa ktorého boli v dvoch nákupných centrách v Zadare umiestnené výbušné zariadenia. Aj tam po kontrole zistila, že nešlo o pravdivú správu.
Na vykonanie všetkých potrebných opatrení úrady nasadili maximálny počet policajtov. Žiadne výbušné zariadenia sa nenašli a bude začaté vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu.
Podobné bombové hrozby zamerané na nákupné centrá a školy boli v posledných dňoch hlásené vo viacerých častiach Chorvátska, dodáva HINA.
Nahlásiť chybu v článku