Trilógia Pán prsteňov zarobila takmer 3 miliardy eur: Pozrite sa, akú smiešnu sumu dostal za úlohu Legolasa Orlando Bloom

Platy slávnych hercov predstavujú často veľkú polemiku, nakoľko v nich niekedy badáme veľké rozdiely. Je to hlavne v prípadoch, kedy sa film stane kasovým trhákom, no hlavné postavy dostanú len štipku z toho, čo by im skutočne patrilo. Len nedávno sme rozoberali, aké nízke sumy dostali za svoje úlohy hviezdy komédie Prci, prci, prcičky. V nedávnom rozhovore túto tému otvoril aj Orlando Bloom.

Trilógia Pána prsteňov zarobila takmer 3 miliardy

Ako uvádza portál LADBible, legendárna trilógia zarobila k dnešnému dňu takmer 3 miliardy dolárov, čo ju v rámci kinematografie radí medzi absolútnu elitu. Príbeh strastiplnej cesty Froda do Mordoru si získal milióny fanúšikov po celom svete a dokázal tiež naštartovať niekoľko hviezdnych kariér. To je určite aj prípad charizmatického Orlanda Blooma, ktorý v tejto filmovej sérii stvárnil postavu elfa Legolasa.

V nedávnom rozhovore s Howardom Sternom herec prezradil, koľko za túto úlohu dostal. Podľa jeho vlastných slov bol honorár na úrovni 175-tisíc dolárov (necelých 160-tisíc eur), pričom hovoríme o výplate za celú trilógiu, nie jeden film. V prepočte nám to teda vychádza na 58-tisíc dolárov (52-tisíc eur) za jednu časť. Ak vezmeme do úvahy, že každý film z trilógie zarobil priemerne miliardu, ide o skutočne smiešnu sumu.

Bloom však na túto etapu kariéry spomína veľmi pozitívne a ako sám povedal, išiel by do toho znova. Rola Legolasa mu zabezpečila veľkú popularitu, na ktorú nadviazal v Pirátoch z Karibiku a v konečnom dôsledku túto úlohu označil za „najväčší dar svojho života“.