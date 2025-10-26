Zbaľte sa pred Vianocami 2025: Letný hot-spot sa mení na vyľudnený raj so zľavou 82,5 %. Vieme, či sa to oplatí

Michaela Olexová
Chorvátsko
Navštívila som Národný park Krka a vyspovedala miestneho sprievodcu.

Predstavil sa len ako Steve a bol to úžasný pán s neuveriteľnou láskou k prírode aj k ľuďom. Strávila som s ním približne tri hodiny – rozprával mi o krásach parku, o vodnom systéme, o zásobovaní regiónov, ale aj o sociálnych a politických témach.

Ak teraz premýšľate, prečo čítate článok z prostredia Chorvátska v októbri, má to veľmi dobrý dôvod.

Steve mi totiž prezradil, ako si návštevu Národného parku Krka užiť, ak ste presne ako ja (a väčšina ľudí na tejto planéte) – a teda, ak urobíte čokoľvek pre to, aby ste sa vyhli preplneným turistickým chodníkom v nádhernom prírodnom prostredí.

A zistili sme aj niečo iné, čo robí z tohto letného hot-spotu ideálne miesto pre decembrový výlet.

Krka nie je len Skradinski Buk

Hlavným tipom Steva pre turistov v ktoromkoľvek období je, aby si uvedomili, aký obrovský NP Krka v skutočnosti je.

Väčšina návštevníkov zamieri priamo k scénickému vodopádu Skradinski Buk, takže nie je prekvapením, že sa počas sezóny na chodníkoch tvoria doslova „diaľničné“ zápchy.

Lesné územie, vyhlásené za národný park v roku 1985, však zaberá až 109 km² a skrýva množstvo zákutí – okrem Skradinského Buku napríklad Visovac, ostrovček s františkánskym kláštorom, ktorý patrí medzi najväčšie kultúrne a prírodné poklady Chorvátska, alebo Manojlovački slap, tretí najvyšší a podľa mnohých najkrajší vodopád rieky Krka.

Možno si zvoliť tri ciele prístupné loďou, no Steve každému odporúča namiesto toho cestovať autom. Auto je nevyhnutné, ak chcete vidieť čo najviac, a zároveň ide o najlacnejšiu a najpraktickejšiu alternatívu. Autobusy a lode sú podľa neho nielen drahšie, ale aj logisticky náročnejšie.

Krka je pred Vianocami vyľudneným rajom

Na otázku, kedy je najlepší čas na návštevu z hľadiska vyľudnenosti, Steve odpovedal jednoznačne: neskorý december.

V decembri je park najprázdnejší. Mnohé reštaurácie v tomto období nefungujú, ale odmenou sú prázdne chodníky. Okrem toho – ako som už spomínala v nedávnom článku –, cena vstupu v zime dramaticky klesá: od novembra do marca zo 40 € na 7 €. To znamená, že vstup do parku stojí o 82,5 % menej.

V prechodných mesiacoch – apríl, máj a október – sú zľavy miernejšie, no stále výrazné: namiesto 40 € zaplatíte 20 €.

A aj mimo decembra je však podľa Steva najlepšie doraziť vždy po 15:00, keď väčšina turistov už pomaly odchádza.

Najkrajší je apríl, v lete začnite lokalitou Roški slap

Na otázku, ktoré obdobie je podľa neho najkrajšie, prišla okamžitá odpoveď – apríl, keď je voda „všade“ a krajina krásne zelená.

V lete odporúča začať lokalitou Roški slap (Rošský vodopád), kde je možné kúpať sa – na rozdiel od kaskádovitého Skradinského Buku, kde bolo kúpanie zakázané – a poobede navštíviť notoricky známy Skradinski Buk.

Kúpanie v Roškom slape je okrem toho zahrnuté v cene a lístky je možné zakúpiť priamo pri vstupe. Prístup je možný autom z Drniču, Kninu alebo Skradinu, prípadne výletnou loďou zo Skradinského Buku. Plavba trvá približne 3 a pol hodiny a zahŕňa aj zastávku na Visovaci s polhodinovou prehliadkou ostrovčeka.

A nakoniec, ak chcete získať rovnaký zážitok s takým odborným sprievodcom, akým bol Steve, dohodnite sa na tom vopred.

Nahlásiť chybu v článku

