Zbaľte sa pred Vianocami 2025: Letný hot-spot sa mení na vyľudnený raj so zľavou 82,5 %. Vieme, či sa to oplatí

Predstavil sa len ako Steve a bol to úžasný pán s neuveriteľnou láskou k prírode aj k ľuďom. Strávila som s ním približne tri hodiny – rozprával mi o krásach parku, o vodnom systéme, o zásobovaní regiónov, ale aj o sociálnych a politických témach.
Ak teraz premýšľate, prečo čítate článok z prostredia Chorvátska v októbri, má to veľmi dobrý dôvod.
Steve mi totiž prezradil, ako si návštevu Národného parku Krka užiť, ak ste presne ako ja (a väčšina ľudí na tejto planéte) – a teda, ak urobíte čokoľvek pre to, aby ste sa vyhli preplneným turistickým chodníkom v nádhernom prírodnom prostredí.
A zistili sme aj niečo iné, čo robí z tohto letného hot-spotu ideálne miesto pre decembrový výlet.
Krka nie je len Skradinski Buk
Hlavným tipom Steva pre turistov v ktoromkoľvek období je, aby si uvedomili, aký obrovský NP Krka v skutočnosti je.
Väčšina návštevníkov zamieri priamo k scénickému vodopádu Skradinski Buk, takže nie je prekvapením, že sa počas sezóny na chodníkoch tvoria doslova „diaľničné“ zápchy.
Lesné územie, vyhlásené za národný park v roku 1985, však zaberá až 109 km² a skrýva množstvo zákutí – okrem Skradinského Buku napríklad Visovac, ostrovček s františkánskym kláštorom, ktorý patrí medzi najväčšie kultúrne a prírodné poklady Chorvátska, alebo Manojlovački slap, tretí najvyšší a podľa mnohých najkrajší vodopád rieky Krka.
Možno si zvoliť tri ciele prístupné loďou, no Steve každému odporúča namiesto toho cestovať autom. Auto je nevyhnutné, ak chcete vidieť čo najviac, a zároveň ide o najlacnejšiu a najpraktickejšiu alternatívu. Autobusy a lode sú podľa neho nielen drahšie, ale aj logisticky náročnejšie.
Krka je pred Vianocami vyľudneným rajom
Na otázku, kedy je najlepší čas na návštevu z hľadiska vyľudnenosti, Steve odpovedal jednoznačne: neskorý december.
V decembri je park najprázdnejší. Mnohé reštaurácie v tomto období nefungujú, ale odmenou sú prázdne chodníky. Okrem toho – ako som už spomínala v nedávnom článku –, cena vstupu v zime dramaticky klesá: od novembra do marca zo 40 € na 7 €. To znamená, že vstup do parku stojí o 82,5 % menej.
V prechodných mesiacoch – apríl, máj a október – sú zľavy miernejšie, no stále výrazné: namiesto 40 € zaplatíte 20 €.
A aj mimo decembra je však podľa Steva najlepšie doraziť vždy po 15:00, keď väčšina turistov už pomaly odchádza.
Najkrajší je apríl, v lete začnite lokalitou Roški slap
Na otázku, ktoré obdobie je podľa neho najkrajšie, prišla okamžitá odpoveď – apríl, keď je voda „všade“ a krajina krásne zelená.
V lete odporúča začať lokalitou Roški slap (Rošský vodopád), kde je možné kúpať sa – na rozdiel od kaskádovitého Skradinského Buku, kde bolo kúpanie zakázané – a poobede navštíviť notoricky známy Skradinski Buk.
Kúpanie v Roškom slape je okrem toho zahrnuté v cene a lístky je možné zakúpiť priamo pri vstupe. Prístup je možný autom z Drniču, Kninu alebo Skradinu, prípadne výletnou loďou zo Skradinského Buku. Plavba trvá približne 3 a pol hodiny a zahŕňa aj zastávku na Visovaci s polhodinovou prehliadkou ostrovčeka.
A nakoniec, ak chcete získať rovnaký zážitok s takým odborným sprievodcom, akým bol Steve, dohodnite sa na tom vopred.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku