Chorvátsko je čarovné aj v zime: Plitvice lákajú na rozprávkové scenérie, na deň vám tu bude stačiť len 38 eur

Mnohí z nás si návštevu Plitvíc spájajú najmä s letným obdobím. V zime sa však obľúbená chorvátska turistická destinácia mení na zamrznutý raj na zemi. Miestami skutočne vyzerá ako vystrihnutý z rozprávky. Navyše, na rozdiel od letných mesiacov sa tu v tých zimných nemusíte tlačiť v takých masívnych davoch turistov a aj za vstupenku zaplatíte podstatne nižšiu sumu.

prečo návšteva Plitvíc v zime naozaj stojí za to;

ako sa sem dostanete;

koľko vás bude stáť cesta či vstupenka;

čo okrem krásnej prírody v okolí môžete zažiť.

Bez davov turistov a za zlomok ceny

Chorvátsko je ideálnou letnou destináciou okrem iného aj vďaka krištáľovočistému moru, dobrým jedlám, či charakteristickým prímorským mestám. Podľa webu Happy Rentals poskytuje kombináciu zábavných atrakcií, príjemného oddychu a dychberúcej prírody. Medzi najznámejšie turistické destinácie sa bezpochyby radia Plitvické jazerá, nachádzajúce sa v rovnomennom národnom parku.

Národný park Plitvické jazerá zahŕňa celkovo až 16 jazier a je zónou priezračných vôd a zelených plôch – vzácny pohľad, ktorý každoročne priťahuje obrovské množstvo turistov, a to hlavne v letnej sezóne. Je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO a ako píše web Plitvice National Park Tickets, patrí medzi najstaršie a najväčšie národné parky v krajine. Avšak nemali by ste si nechať ujsť ani jedinečnú zimnú rozprávkovú atmosféru, ktorú tu môžete zažiť.

Nielenže máte možnosť vidieť národný park zasypaný snehom, ale nie sú tu takmer žiadne davy a lístky sú oveľa lacnejšie. V období medzi 1. novembrom a 31. marcom vyjde dospelú osobu denný lístok na 10 eur. Od apríla cena stúpa na 23,50 eura a v období medzi júnom a septembrom, v závislosti od konkrétneho času návštevy, zaplatíte podľa webu Plitvička Jezera 26,50 až 40 eur. V zimnom období sa menia aj otváracie hodiny parku, túru si v ňom môžete od novembra do marca užiť medzi ôsmou ráno a štvrtou poobede.

Nemusíte hodiny sedieť v aute

Mnoho Slovákov je zvyknutých cestovať do Chorvátska autom, no existujú aj iné spôsoby, naozaj nemusíte hodiny presedieť v aute. Napríklad, z viedenského letiska ste v Zadare približne za 4 hodiny (s jedným prestupom), pričom letenku na jednu osobu kúpite už od 58 eur. Následne sa zo Zadaru do Plitvíc dostanete autom alebo autobusom zhruba za hodinu a pol. Možnosťou je aj jednodňový výlet, v rámci ktorého vás sprievodca v Zadare vyzdvihne a následne vás v ňom aj vysadí.

Z Viedne sa dostanete aj do Záhrebu, pričom najkratší let trvá menej ako hodinu a najlacnejšia letenka vás vyjde zhruba na 30 eur. Odtiaľ do Plitvíc následne zvládnete cestu napríklad požičaným autom za dve hodiny. Mimochodom, len nedávno spoločnosť Ryanair ohlásila, že počnúc Veľkou nocou bude možné letieť do Zadaru už aj z Košíc, a to dvakrát týždenne. Let by mal trvať len 90 minút.

Ak by ste chceli návštevu Plitvíc absolvovať počas predĺženého víkendu, podľa Budget Your Trip budete na jeden deň (ak sa ubytujete v Zadare) na osobu potrebovať v priemere 36 eur. Na týždeň vám bude stačiť 263 eur (ubytovanie, strava, miestna doprava). Tých náročnejších cestovateľov, ktorí si potrpia na luxus, vyjde výlet na deň na niečo vyše 200 eur a za týždeň zaplatia približne 1 400 eur. Samozrejme, ubytovať sa nemusíte len v Zadare alebo Záhrebe, penzióny nájdete aj bližšie k parku.