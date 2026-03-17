Biele piesočnaté pláže a azúrová voda. Lacné Maldivy nájdete v Európe aj vo svete

Thajský ostrov Ko Samui, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Táto krajina je označovaná ako európske Maldivy.

Túžite po dovolenke na Maldivách, no váš rozpočet vám to nedovolí? Nezúfajte. Vo svete existuje viacero destinácií, ktoré vraj pripomínajú Maldivy, navyše sú lacnejšie. Najlepšie je, že vôbec nemusíte cestovať ďaleko. Až tri z nich nájdete v Európe. 

Maldivy sú bezpochyby dovolenkovým rajom, čo nám potvrdil aj Martin, ktorý pochádza z Českej republiky, no na Maldivách žije už štyri roky. Avšak dokážu poriadne prevetrať peňaženku. Preto Mail Online zostavil zoznam destinácií, ktoré sú údajne lacnými alternatívami Maldív.

Európske aj exotické destinácie

V zozname sa objavili európske destinácie Korfu a Malta, tiež exotické Thajsko a Bali, ale aj Albánsko, ktoré sa dokonca považuje za európske Maldivy, ako sme vás už informovali. Táto menej turisticky navštevovaná destinácia má až 300 slnečných dní v roku a teploty sa až do novembra pohybujú do 18 stupňov Celzia.

Európske Maldivy vás však čakajú aj na gréckom ostrove Korfu, kde vás očaria nádherné západy slnka, priezračné more a romantické dedinky.

Malý ostrovný štát Malta, ktorý sa nachádza v južnej Európe v Stredozemnom mori medzi Sicíliou a severnou Afrikou, Maldivy vraj pripomína svojou trblietavou azúrovou vodou a bohatým morským životom. Pravdepodobne najlepšie miesto na kúpanie na tomto európskom súostroví nájdete v slávnej Modrej lagúne na ostrove Comino.

Modrá lagúna, Malta, foto: Profimedia

Zažijete exotiku

Ak však túžite po troche exotiky, vyrazte do Thajska či na Bali. „Krajina úsmevov“ – Thajsko ponúka biele piesočnaté pláže a azúrovú vodu. Najlepšou voľbou sú však dva thajské ostrovy – Phuket a Ko Samui, na ktorom žije Martina, s ktorou sme sa nedávno rozprávali.

Bali zas ponúka luxus, ale aj raj pre turistov s obmedzeným rozpočtom. Nájdete tu nespočetné množstvo vodopádov, pláží, chrámov a ryžových polí, ktoré vám svojou krásou vyrazia dych.

Ak však netúžite po žiadnych alternatívach a váš cestovateľský sen sú Maldivy, Martin, ktorý tu žije, odporúča navštíviť miestne ostrovy, rozhodne nie rezorty. Pretože nielenže sú krásne, ale aj oveľa lacnejšie.

