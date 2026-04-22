Už sa to začína: Letecká spoločnosť ruší lacné lety na krátke vzdialenosti. Dôvodom je drahé palivo

Nina Malovcová
TASR
Letná dovolenka
Energetická kríza dopadla na letectvo.

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zruší počas letnej letovej sezóny približne 20.000 letov na krátke vzdialenosti. Dôvodom sú podľa firmy vysoké ceny leteckého paliva, v dôsledku čoho sú niektoré krátke lety nerentabilné. Informovali o tom servery Sky News a BBC.

Časť letov Lufthansa zredukuje prostredníctvom trvalého uzemnenia 27 lietadiel svojej stratovej regionálnej divízie CityLine. Za rozhodnutím je vysoká cena leteckého paliva, ktorá od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára sa viac než zdvojnásobila. Čiastočným dôvodom sú však aj spory vedenia so zamestnancami za mzdy a dôchodkový program.

Blízky východ a dopad na dodávky paliva

Blízky východ je kľúčovým producentom leteckého paliva. Blízky východ sa na celkovom dovoze tohto paliva do Európy podieľa zhruba 50 %, pričom iba rafinéria Al-Zour v Kuvajte približne 10 %. Zablokovanie Hormuzského prielivu, čím Irán odpovedal na útok USA a Izraela, však dodávky tejto suroviny výrazne obmedzilo.

Podľa Lufthansy by zrušenie 20 000 letov na krátke vzdialenosti, to znamená letov naprieč Európou, malo aerolíniám ušetriť do konca letnej letovej sezóny zhruba 40 000 ton paliva. Spoločnosť dodala, že prvých 120 z dotknutých letov zrušila už začiatkom týždňa, pričom redukcia sa dotkla napríklad liniek z Frankfurtu nad Mohanom do Poľska či Nórska.

Dopady aj na ďalšie aerolinky

Aj ďalšie letecké spoločnosti začali v dôsledku rastúcich cien paliva rušiť počty letov. Urobili tak napríklad aerolínie Air France-KLM či americká Delta Air Lines. Ďalšie zasa zvýšili cestujúcim ceny leteniek. Analytici upozornili, že v prípade pokračovania konfliktu na Blízkom východe musia cestujúci počítať s ďalším rastom cien leteniek, ako aj s väčším počtom zrušených letov.

