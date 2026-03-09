Európske Maldivy sú aj lacné. Miesta, kam sa oplatí ísť tento rok na dovolenku, aby ste boli v bezpečí

Albánsko, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Čas letných dovoleniek sa blíži.

Letnú dovolenku by ste si tento rok mali vyberať opatrnejšie než zvyčajne. Pre napätú situáciu a vojenský konflikt na Blízkom východe odborníci radia zvážiť bezpečnejšie alternatívy k obľúbeným destináciám. Dobrou správou je, že podobnú atmosféru, pláže aj dovolenkový komfort môžete zažiť aj inde. 

Toto leto sa vyhnite destináciám na Blízkom východe

Ak ste toto leto plánovali dovolenku v Dubaji, Egypte či v Turecku, skúste to skôr zmeniť za Grécko, Albánsko či Malorku, vzhľadom na prebiehajúci vojenský konflikt na Blízkom východe.

Ako informuje Mail Online, odborníci odporúčajú Dubaj radšej vymeniť za Hongkong, Egypt za Austráliu, Abú Zabí za Ameriku, Turecko za Grécko, Cyprus za Malorku a Maldivy za Albánsko. Budete tak vo väčšom bezpečí a zároveň údajne zažijete podobné more, pláže a mestá.

Albánsko ako európske Maldivy

Dubaj je dovolenka v obkolesení mrakodrapov a luxusných nákupných centier, podobnou destináciou je však aj Hongkong. Egypt zas pripomína pobrežie Austrálie, kde vás očarí koralové pobrežie s bielym pieskom a nedotknutými útesmi. V Austrálii síce nenájdete pyramídy, ale zaujmú vás rozsiahle púšte.

Ak ste túžili po dovolenke v Turecku, Grécko ponúka podobnú atmosféru. Aj tu nájdete množstvo all inclusive rezortov, piesočnaté pláže a vysoké teploty.

Ostrovný raj podobný Cypru môžete zažiť na slnečnej Malorke. Prekvapujúcou zmenou je Albánsko, ktoré údajne pripomína Maldivy. Albánsko má až 300 slnečných dní v roku a teploty sa až do novembra pohybujú do 18 stupňov Celzia. Navyše, Albánsko je omnoho lacnejšou destináciou než Maldivy.

Albánsko, foto: Profimedia

Ako sme vás už informovali, Albánsko poskytuje dokonalú rovnováhu medzi cenovou dostupnosťou, bezpečnosťou a príležitosťami. Nájdete tu aj nádhernú pláž, ktorú musíte navštíviť aspoň raz za život. Užijete si tu skutočne veľa muziky za málo peňazí.

No ak premýšľate, že tento rok radšej dovolenku v zahraničí úplne vynecháte a zostanete doma, môžete sa inšpirovať tipmi na netradičné výlety po Slovensku.

